Amalia “Yuyito” González: “Nunca fui amante de Maradona”

Amalia “Yuyito” González salió a desmentir haber estado con Diego Armando Maradona, tal como comenzó a rumorearse en estos días a raíz de una escena que puede verse en Sueño Bendito, la serie que cuenta la vida del Diez.

“No soy yo de ninguna manera”, sentenció la ex de Guillermo Coppola invitada al piso de “Los Ángeles de la Mañana”. “Más allá de lo anecdótico que circula, me gusta tener la posibilidad de aclararlo. A mí me interesa lo que la gente piensa de mí, no me da igual. Soy una persona pública desde hace casi 40 años. No quiero que piensen que fui una loca o una atorranta. Menos que menos enfrentarme a Claudia Villafañe, a quien le tengo un cariño enorme”, añadió.

Y aseguró: “No me gusta en absoluto que circule algo que tenga que ver con que yo estuve en fiestas de ese tipo, nunca fue mi onda, jamás. Menos aún siendo yo pareja de Guillermo, un hombre del cual estuve enamoradísima y con quien tuve una hija. No me resulta ni siquiera simpático, publicitario, nada”. De todas formas, explicó que no piensa tomar acciones legales contra la serie porque en ningún momento se la menciona explícitamente.

Maradona Sueño Bendito-

Fue entonces que Cinthia Fernández le marcó: “Quizás se mainterpretó o se asoció porque hace muy poco vos dijiste que habías estado con un hombre muy famoso y que ya no está, a modo de venganza de todas las que se había mandado Coppola”. Sin embargo, Yuyito negó que esa persona de lo que había hablado fuera Maradona.

De hecho, la ex vedette reveló que con Diego no tenían la mejor relación: “Nunca pudimos generar un vínculo. Sí vernos, compartir, pero había como una rivalidad afectiva en la que estaba Guillermo en el medio. Había celos. Era todo muy pasional, éramos jóvenes”.

Consultada por las adicciones y las famosas fiestas que se vivían en el mundo del ídolo, Amalia González se desentendió por completo: “Jamás vi nada. Creo que a Guille le debe haber costado bastante sostener dos vidas completamente diferentes. Yo viví un mundo paralelo con él. Nuestra relación era seria. Después me empezó a caer un poco la ficha. Yo vivía la vida familiar. Para mí éramos Romeo y Julieta. Hasta que empezaron a llegar llamados de hombres que querían salir conmigo y me decían que Guillermo estaba en Ezeiza o en Italia con una mina. Eso me lastimó”