Alejandra Maglietti reveló su verdadero nombre y sorprendió a todos

Hace unos cuantos años que Alejandra Maglietti arribó a Buenos Aires desde la provincia de Formosa. Además de modelo, también es abogada y periodista. Hoy en día, casi todos la conocen por Alejandra, sin embargo, la rubia reveló en una serie de historias de Instagram cuál es su verdadero nombre.

Alejandra Maglietti confesó su verdadero nombre captura

“¿Por qué no te dejaste el nombre Ayelén, como te conocían en Formosa?”, quiso averiguar uno de sus seguidores, a lo que Ale, lejos de esquivar la pregunta, contestó: “Todos piensan que tiene que ver con que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa y nada que ver. Lo que pasa es que cuando vine acá (a Buenos Aires) yo decía Ayelén y no me entendía nadie, entonces tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre”, sentenció Maglietti, quien de esta manera dilapido las especulaciones y rumores de los formoseños, quienes la acusaban de olvidarse de sus orígenes.

Respecto a su ciudad natal, la ex pareja de Jonás Gutiérrez aclaro que es Resistencia, Chaco. Sin embargo, por cuestiones laborales, a sus tres años sus padres decidieron mudarse a Formosa, donde ella creció y finalizó sus estadios hasta llegar a la capital del país.

Luego continuó contestando más consultas de sus fans, quienes consultaban sobre algunos aspectos de su vida: “¿Tuviste alguna vez una pareja que no sea públicamente conocida?”, a lo que la panelista de “Bendita TV” reveló que solamente Jonás Gutiérrez fue su única pareja famosa hasta el momento. “Realmente, todas las parejas que tuve antes de Jonás no eran conocidas y tampoco es que me gustan mucho los famosos. Así que voy por ese lado”, aseguró.

Alejandra Maglietti despejó dudas de sus seguidores captura

También tuvo tiempo para recordar su paso por otra profesión del mundo artístico, ya que le consultaron si había actuado alguna vez, a lo que la blonda confirmó: “Si, en una novela que se llamaba ‘Valentino el Argentino’, un toque en ‘Tiburón, Mojarrita’ y no me acuerdo que más. Estudié teatro 5 años mientras hacía publicidad”.

Además de su labor en el programa de Canal 9, la abogada también enciende las redes sociales y ha sorprendido más de una vez con fotos sensuales y muy jugadas, utilizando más de una vez emojis , herramientas de edición y hasta se dibujó cruces sobre su cuerpo.