Alejandra Maglietti le dio la espalda a la cámara con un vestido cortísimo y arruchado en la retaguardia

Alejandra Maglietti se lleva todos los Me Gusta del mundo virtual cada vez que publica una fotografía o video. Ella es una de las rubias más tentadoras y sus casi dos millones de seguidores dan fe de su sensualidad a la hora de posar.

A todos les encantan sus posteos porque la blonda sabe cómo enamorar y despertar los ratones. Sus atuendos para salir en el panel de “Bendita” incendian la pantalla chica pero también las redes, donde hace poses atrevidas con las prendas seleccionadas.

Todos los días aparece en la tele junto a Beto Casella y es de las que más coquetea con sus atuendos, como ahora que usó un vestido cortísimo de color turquesa, arruchado para remarcas más su curvas.

Alejandra Maglietti provoca con sus atuendos para salir en Bendita

La foto que más gustó fue la que sale de espalda a la cámara, dejando su retaguardia en primer plano. Los Me Gusta inundaron la publicación, al igual que los emojis de corazones y fueguitos.

Alejandra Maglietti se visitó de celeste y así logró resaltar el color de su piel y el rubio de su cabello.

La abogada nacida en Chaco es dueña de un cuerpo privilegiado y con sus atuendos resalta todas sus virtudes. Como lo hizo con un look total fucsia combinado con botas bucaneras naranjas.

Se trata de un microshort de jean hiper corto que casi revela sus zonas más íntimas. Y es que Alejandra lo mostró arrodillada y con la cámara muy cerquita.

Completó el outfit con un blazer del mismo tono, una remera negra con letras coloridas y su pelo suelto.Como era de esperarse, Maglietti recibió miles de Me Gusta y un montón de emojis de fueguitos, corazones y besitos.

Alejandra Maglietti tiene nuevo novio y contó cómo se conocieron

Alejandra Maglietti se atrevió a contar que estaba de novia nuevamente y esta vez su pareja es un abogado y durante una charla con el portal ‘PrimiciasYa’, reveló dónde se conocieron.

“Estoy saliendo con alguien y mi corazoncito está muy bien. Estoy saliendo con un abogado y la relación avanza normal, con tranquilidad”, comenzó la abogada y periodista.

“Cuando uno arranca algo no sabe cómo puede terminar, por eso trato de no apresurarme y ponerle tanta presión a la relación hasta que todo se vaya dando. Capaz duremos un montón de años, pero uno nunca sabe y trato de no ponerle tanta etiqueta de entrada para que no se arruine todo””, continuó.

Luego Maglietti reveló cómo se conoció con este abogado. “Nos conocimos en una reunión de consorcio. Ahí nos conocimos por unos amigos que son vecinos míos. Él no es mi vecino, pero se dio ahí, un lugar impensado. El amor es así”, sentenció.

