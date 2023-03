Al ritmo de Shakira, Lourdes Sánchez lo dejó todo en un baile en que sus manos tocaron todo su físico

Lourdes Sánchez vive un presente laboral y personal de los que hay pocos. A lo largo de sus años en el ámbito artístico se ha destacado en el baile, en el canto - tiene un disco- e incluso más de una vez ha modelado para marcas. Esto le ha dado la posibilidad de cruzarse y trabajar con grandes celebridades.

Uno de sus compañeros a lo largo de su trayectoria fue el polémico Jey Mammón, a quien Lourdes siempre le tuvo apreció y respeto. Sin embargo, con su caso judicial, es una más de las personas que ha tratado de hablar lo justo y necesario.

El caso de Jey Mammón sorprendió al mundo del espectáculo. La gran mayoría de las personalidades del arco mediático opinaron consternadas después de que la denuncia de Lucas Benvenuto se hiciera pública. Ahora, quien se expresó fue la propia Lourdes Sánchez.

Interceptada en la calle, la bailarina surgida de Showmatch habló con los movileros de Socios del espectáculo y dio su opinión: “creo que, como todos los que conocemos a Jey, y yo que compartí muchos trabajos con él en el Bailando, fue un baldazo de agua fría”, empezó diciendo Lourdes.

Luego, ante la escucha de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Sánchez continuó: “Realmente fue terrible. Uno no se espera una noticia así de alguien que conoces, de alguien con quien te vinculas, que te parece lo más copado del mundo. La verdad es que estoy en shock”.

Lourdes Sánchez bailó en redes sociales y enamoró a todos.

Finalmente, ante la pregunta de si sabía sobre el hecho dado en 2020, Lourdes dio a saber que para ella fue algo nuevo: “No, no sabía. Me enteré ahora. Yo me acuerdo que él inclusive en el 2020 estaba en el Cantando. Justo tuvo que renunciar. Supuestamente era por algo del padre”.

Por otro lado, y alejada de lo que pase con su ex compañero, Lourdes Sánchez está muy enfocada en su carrera, tanto en el ámbito del baile, donde regreso a por ejemplo las comparsas tras años de ausencia, o bien, en su faceta musical con la idea de lanzar un nuevo disco.

A los 37 años, la novia del Chato Prada demuestra que su vida laboral sigue tan activa como cuando fue bailarina del programa de Marcelo Tinelli, donde justamente conoció al padre de su hijo Valentín, con quien llegará al altar tras doce años de relación.

Bailando como Shakira, Lourdes Sánchez paralizó la web

Recientemente en su cuenta de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores, Lourdes Sánchez replicó el baile que hizo en TikTok, al ritmo de TQG, canción de Shakira y Karol G que ha recorrido cada rincón de la web.

En cuanto al atuendo que le permitió hacer la escena arrodillada del video oficial de la canción, Lourdes se decantó por una calza negra larga, un top del mismo color, que remarco sus atributos y el cabello suelto.