Adrián Barilari confesó que compuso Mujer Amante, uno de los éxitos de Rata Blanca, sentado en un inodoro

Adrián Barilari, el vocalista de Rata Blanca, fue el invitado de Jey Mammón para cerrar la semana de Los Mammones. Luego de un tiempo alejado de las notas, el cantante se animó a hablar de su carrera, de su vida y de otros temas con el conductor y contó la anécdota de uno de los éxitos de la banda de heavy metal.

“¿Es verdad que sentado en la tapa de un inodoro, en un baño de una casa chiquitita compusiste Mujer Amante?”, le preguntó el conductor a Barilari. “Ah tenes información...”, dijo el metalero y se animó a contar la historia de uno de los temas más escuchado de la banda.

Adrián Barilari confesó en Los Mammones que Mujer Amante la escribió en un baño. Gentileza

“Sí, con la tapa abajo por supuesto. Era un departamento muy chiquito recuerdo y tenía un perro muy chiquito que ladraba mucho y era insoportable”, contó el vocalista. “¿De esos que ladran agudo? te hacía la competencia...”, bromeó Jey y Barilari lo siguió: “De ahí aprendí un poco también”.

“Me habían dado la posibilidad de escribir, allá por lo ‘90. Y me encerré en el baño porque no me quedaba otra, sino el perro ladraba y ladraba y no me podía concentrar”, recordó el cantante.

“Fue saliendo de a poco. Habré estado encerrado poco, tres o cuatro días... hasta que mi mujer me dijo ‘tenés que salir en algún momento’”, cerró.