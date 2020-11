Susana Giménez está instalada en Uruguay y aprovechó el buen clima para realizar una producción de fotos para su revista. Una de esas postales la compartió en Instagram y le llovieron las críticas por un excesivo uso de Photoshop.

La diva de los teléfonos se mostró acostada en la arena, con un traje dorado, anteojos de sol y disfrutando de un trago. En la descripción, la conductora aprovechó para advertir sobre los cuidados que hay que tener al exponerse al sol: “La verdad es que hace años que dejé de tirarme horas al sol, es peligroso para la piel y, además, ya no se usa estar tan quemada".

Redes Sociales

De igual modo, Susana cuenta que toma sol solo un rato en su quinta “La Mary”: “Eso sí, todas las tardes, después de las 5, me pongo protector y me siento 15 minutos a leer al sol. Ahora más que nunca tenemos que hacerlo porque es importante para que el cuerpo fije la vitamina D. Un nutriente necesario para mantener las defensas altas".

Varios de los usuarios se detuvieron en un detalle que nada tiene que ver con el sol sino en el excesivo uso de retoques digitales de la postal. “¡Photoshop espectacular!”, “Che, yo te amo Su, pero mucho Photoshop en esa foto, no pareces vos”, “¡Mucho Photoshop Su!”, “¿Sos vos?”, “Dios mío. Es demasiado ya. No es Susana”, “¡Cuánto filtro! Te quiero Su, pero se pasaron de filtro y se nota mucho”, “¿Quién es? ¿Wanda Nara? De tantos retoques ya no sabemos quién es”, escribieron sus seguidores.

Pero también, estuvieron las personas que le comentaron la postal con mensajes cargados de cariño: "¡Divina la foto!”, “¡Muy diosa!”, “¡Reina absoluta!”, “Gracias por el consejo, ¡te queremos Su!”, “Se te extraña en la TV, ¿cuándo volvés?”.