Abel Pintos publicó una imagen fumando y sus fans estallaron

En los últimos días Abel Pintos se ha mostrado en sus redes sociales de vacaciones tras un año de muchísimo trabajo. El cantante aprovecha su tiempo libre para leer y disfrutar de la compañía de su bebé Agustín y su esposa Mora Calabrese.

Pero fue un posteo el que llamó la atención de todos su seguidores y despertó algunos comentarios rabiosos. En esta imagen se lo observa leyendo La novena casa, un libro de la autora israelí de historias de fantasía Leigh Bardugo.

El detalle de la discordia es que de las cuatro fotos que integraban la publicación, en dos de ellas se veía a Pintos con un habano encendido en su mano derecha y una gran cantidad de humo esparcido, rodeándolo.

El músico fumando un habano

“Cuidá los pulmones flaquito. Cigarro no. Que te queremos escuchar cantar toda la vida”, le escribió en los comentarios un usuario; “No fumes, que hace mal”, fue otro de los llamados de atención; “Tabaco no, por más cool que parezca. En ninguna de sus versiones”, acotó otro seguidor.

Los comentarios que recibió Abel Pintos por fumar.

La publicación cosechó mas de 40 mil likes y otro detalle cautivó a sus fans, cuando vieron que a esta altura del año el artista estaba vestido con un buzo negro: “Lo que más te envidio es que estas con pullover. En Rosario nos estamos cocinando”, escribió una seguidora. “¿Por qué tan abrigado?”, se preguntó otra. “¿La marca del aire acondicionado? Porque, para que estés con ese pulóver, realmente debe ser fabuloso”, se atrevió a bromear otro.