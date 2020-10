Abel Pintos compartió ¿la última? foto con panza de embarazo de su mujer

Abel Pintos y Mora Calabrese están en pareja hace casi siete años y están a la espera de su primer hijo, Agustín, que está a punto de llegar al mundo. Emocionado, el músico le escribió a su niño la canción “Piedra libre” y ahora compartió una hermosa postal familiar que, quizá, sea una de las últimas con el pequeño en el vientre de su mamá, quien tiene una hija de una relación anterior.

“Yo nunca fui una persona reservada desde un lugar estratégico o en relación con mi carrera o con mi popularidad. Yo no fui una persona más abierta cuando no era tan conocido y dejé de serlo cuando fui más conocido, y ahora regreso a quien yo era y… No. No fue tan rebuscado todo, simplemente fui una persona que para poder hablar de ciertas cosas tenía que sentir que eso tenía cuerpo, que existía realmente”, reveló Pintos en septiembre cuando presentó el tema dedicado a su hijo.

Ansioso por tener a Agustín en sus brazos, Abel se mostró con un gran cambio de look y trasmitiéndole todo su amor a través de la pancita. “No te voy a pinchar con la barba, ni te voy a hacer cosquillas con el bigote. ¡Cómo te estamos esperando chiquito!”, escribió el músico en la publicación.

Abel se sacó su característica barba y se dejó el bigote y luego dio un paso más al afeitarse por completo. Según reveló él, todo se debe a la pronta llegada de Agustín.

En marzo, el cantautor anunció su paternidad: “No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto”.