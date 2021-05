A Paulo Vilouta le preguntaron quién fue su peor compañera en ‘Intratables’ y no dudó en dar un nombre

Paulo Vilouta forma parte del staff del programa político y económico de América “Intratables” y como uno de los panelistas históricos compartió varias horas con muchos analistas y periodistas que pasaron por el ciclo y luego se fueron.

Entrevistado por Ulises Jaitt en Radio Urbana, Vilouta se sinceró y no dudó en elegir a Julia Mengolini como su peor compañera en el programa.

“Yo no me llevé bien con Mengolini, no comparto nada con ella”, comenzó diciendo el periodista y luego sumó: “No sabía jugar”, dijo el profesional sobre la conductora de Futurock.

“No me gusta. Es extraña hasta en sus comentarios, como con esto de ahora de la droga”, dijo Vilouta sobre los dichos de Mengolini quien confirmó que fumó marihuana durante su embarazo.

Para finalizar el entrevistado dijo: “Mengolini defendía la corrupción. No me gusta el perfil que tiene, muy rebuscado”.