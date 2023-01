A los 76 años, Moria Casán posó en bikini en la playa y mostró su cuerpo de exvedette

Hace unos días se viralizó una foto de Moria Casán en bikini mientras vacaciona en la costa argentina. La foto fue compartida en Twitter por la usuaria @solemali4 en la cual critica a Moria por mostrar su cuerpo a la edad que tiene “Tápese señora @moria_casan ubíquese como lo que es, una mujer mayor...” escribió la usuaria agregando emojis de asco.

El tweet que critica a Moria Casán.

El posteo fue fuertemente repudiado, incluso el tweet fue borrado, y la usuaria recibió diversos comentarios acerca de los prejuicios que existen respecto a los cuerpos ajenos.

Moria Casán en bikini (Twitter)

La foto de Moria encendió el debate acerca de que se debe o no usar para ir a un balneario público. Algunos de los comentarios fueron “¿A vos qué carajos te importa lo que ella se ponga encima? Ella o cualquier otra persona, sea de la edad que sea y tenga el estado físico que tenga” y “¿Quiénes son para opinar del cuerpo ajeno?”.

La One, sin tapujos, le respondió a la hater y remarcó la falta de amor propio: “Me amo, tapate vos, imbécil, que gastas una picture en mí”.

El tweet de moria respondiendo a la usuaria que criticó su vestimenta.

Además, tuiteó sobre el tema “Hello, amores, me llaman para bancarme porke me muestro en bikini diminuta, agradezco a #C5N, aclaro además el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatto predilecto mi cesárea y la playa es La Brístol -grasa + celulitis + cesárea =libertad”

El tweet de Moria Casán,

Otro de los tweets de la One.

Qué hace Moria Casán en la Costa

Moria está de temporada en la costa y protagoniza la comedia dramática “Brujas”, que se estrenó el 3 de enero de 1991 en el teatro Atlas de Mar del Plata. El elenco tiene la base original conformada por Moria Casán, Thelma Biral, Nora Cárpena y más las incorporaciones de dos reconocidas figuras de gran trayectoria como María Leal y la cantante Sandra Mihanovich que completa el quinteto.

Este verano, la obra cumple 31 años desde su estreno y sigue vigente a pesar de los años.