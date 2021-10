A los 50 años, Alejandro Fantino descubrió su nueva pasión: “Ojalá se enamoren como yo”

Mientras está de vacaciones en Brasil con su novia Coni Mosqueira, Alejandro Fantino sorprendió a sus seguidores al revelar que descubrió una nueva pasión en su vida.

“Me pasó algo hermoso con el boxeo. Tengo 50 años y juego tenis desde los 4, pero desde hace unos meses esto me cautivó. Se los recomiendo. No todos tienen que pensarlo como terminación en combates. Es completo, dinámico, trabajan todos los grupos musculares, es aeróbico full”, contó el periodista en Instagram, donde compartió un video suyo entrenando.

“Uno encuentra buena gente en los gimnasios y Argentina está llena de buenos profesores. Ojalá se enamoren como yo de esta actividad, van a vivir mejor. Descubrí que no es necesario golpearte para disfrutar de esta maravillosa danza. Busquen en sus barrios y prueben esto. Me lo van a agradecer”, agregó Fantino, que es fanático de los deportes.

Mientras tanto, el conductor está disfrutando de unas vacaciones en Brasil junto a su novia, la modelo Coni Mosqueira: días atrás se mostraron en las playas de São Conrado, en Río de Janeiro, y luego se reportaron desde Angra dos Reis.