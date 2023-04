A los 41 años, Karina Jelinek usó ropa traslucida y se le vio que tenía debajo

Se supo que recientemente Karina Jelinek volvió a apostar al amor y otra vez con Florencia Parise, con quien estuvo separada algunos meses.

Parece que, tras limar asperezas, Olga Karina y Parise han apostado una por la otra y la muestra en publica fue en marzo, en el cumpleaños de Belén Francese, con quien Jelinek compartió elenco este verano.

En el festejo del cumpleaños de Francese no quedó duda que el fuego se encendió entre la feliz pareja que se comió a besos y fueron capturadas por las cámaras. Además, dato no menor es que ya hay fotos circulando de ambas en redes sociales, lo que en su primera vez juntas no se hizo frecuente.

Karina Jelinek junta más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram, que además de apoyarla en su decisión, suelen expresarle su amor al dejar miles de likes e incontables comentarios.

Karina Jelnek posó con ropa traslucida y enamoró a todos.

El atuendo de Karina Jelinek de dejó ver más de la cuenta

Con la seguridad de saber que su ambiente es el artístico, Karina no dudo desde siempre en esforzarse y dar todo de sí misma para ser la figura que hoy es y sumar popularidad a diario.

Karina Jelinek ha vuelto a hacer de las suyas en las redes sociales. Esta vez, en sus stories de Instagram, donde compartió con sus seguidores lo radiante que luce.

La facilidad de Karina para ganarse el reconocimiento de sus fans no es solo por ser activa en sus redes sociales, sino también porque sabe cómo destacar su belleza, su carisma y su sensualidad en cada publicación que realiza.

La famosa ¿eligió filmarse cerca de la cámara simulando una selfie, con un atuendo de redes, que dejaron ver su ropa interior y parte de sus atributos delanteros que fueron el centro de atención.

Además, Karina Jelinek, 41 años le sumó una gorra de cuero negra y maquillaje acorde para que su rostro sea protagonista también de una demostración de belleza y glamour.