A Kate Rodríguez no le gusta su versión “ángel” para Instagram

Kate Rodríguez es la panameña que alcanzó fama en el país en 2017, cuando participó del show de Marcelo Tinelli, el Bailando. Desde entonces era seguida por los medios por sus polémicos dichos sexuales y las atrevidas fotos que posteaba en sus redes.

Hoy es embajadora de la marca de ropa intima femenina Natubel, y se encarga de hacer constantes promociones de los productos que le requieran. Además, aparece cada tanto en programas de Eltrece, donde colegas y televidentes la adoran por su acento centroamericano y sus divertidos dichos sobre cualquier tema.

Siempre resaltó por sus rasgos natales y una alocada cabellera llena de rizos que mueve sin parar. Pero Kate también es dueña de peligrosas curvas que siempre muestra y presume en cada uno de sus posteos. Por eso es que la morocha no quedó muy satisfecha con uno de los filtros que ha hecho furor en Instagram en las ultimas semanas.

“Este filtro es super chevere, porque te pone alas del ángel”, empezó diciendo. Pero después frunce el ceño y dice: “Lo que no entiendo, es la cara. Esta boca, tan grande. La nariz tan picuda... me veo más rara". Aunque no lo menciona, incluso los ojos claros que incluye esta transformación virtual la hacen ver muy distinta. Parece que el aire de “ángel” no le gustó mucho a Kate.

Sus seguidores la amaron por revelar, aunque ella no se diera cuenta, la verdad de los filtros, que muchas veces reflejan imágenes poco reales. Kate decidió decir al verdad, y se prefiere mil veces al natural.