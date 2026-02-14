Tecnologías geoespaciales para conservar tres construcciones históricas

Mendoza alberga numerosos bienes patrimoniales, incluyendo edificios históricos, sitios arqueológicos, y monumentos naturales y culturales , resguardados por normativas nacionales e internacionales. Un ejemplo notable es el Qhapaq Ñan, Patrimonio Cultural Provincial y Patrimonio Mundial Unesco. Eventos recientes, como el alud que afectó al tambo de Ranchilllos, demuestran que estos bienes están expuestos al impacto del cambio climático como también a terremotos y sequías.

Organismos internacionales han alertado la importancia de resguardar el patrimonio cultural y natural del impacto del cambio climático, de desastres naturales, conflictos armados y del abandono. Esto, se debe a que son reconocidos como fundamentales en los programas de ordenamiento territorial y en iniciativas de desarrollo social (Declaración de Buenos Aires del Foro Unesco, 2004). La ONU (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015) e Icomos Unesco (informe El Futuro de NuestroPasado: Involucrar al Patrimonio Cultural en la Acción Climática, 2019), enfatizan la necesidad de proteger el patrimonio natural y cultural, e involucrarlos en la acción climática ya que son fuente de resiliencia para las poblaciones locales.

El Sexto Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2021), advirtió que la pérdida significativa de patrimonio cultural material e inmaterial, amenaza la resiliencia al cambio climático debido al deterioro irreversible del sentido de pertenencia y de la identidad de las poblaciones. Esto, afecta especialmente a las comunidades locales y originarias, cuyos medios de vida están profundamente conectados con sus entornos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y a partir de investigaciones arqueológicas y de fotogrametría que realizábamos en la alta montaña y en la llanura mendocina, un grupo arqueólogos y geógrafos del Ianigla-Conicet y de los laboratorios de Arqueología Histórica y Etnohistoria y de Geografía Física y Geotecnologías de la Facultad de Filosofía y Letras - UNCuyo , decidimos aplicar tecnologías geoespaciales para preservar digitalmente tres exponentes de la arquitectura histórica de Mendoza. Se seleccionaron construcciones de gran valor patrimonial afectadas por sismos, lluvias y sequías. La investigación se publicó en la revista internacional Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage y el objetivo fue la creación de un archivo digital 3D integral para respaldar las iniciativas de documentación, conservación, diagnóstico, restauración y gestión destinadas a salvaguardar estos bienes. Para lograrlo, se implementó la documentación fotogramétrica a partir del relevamiento aéreo con un dron equipado con una cámara óptica y, con los datos obtenidos, se generaron modelos digitales en 3D de la microtopografía y la textura.

Diversas investigaciones alrededor del mundo confirman que la generación de datos 3D con texturas altamente realistas, tiene aplicaciones que garantizan la conservación de los bienes patrimoniales, y que los gobiernos locales y las poblaciones involucradas deben contar con esta información para gestionar sus bienes.

Las construcciones seleccionadas han sido estudiadas por especialistas de la historia, la arqueología, la geología y la arquitectura. El primer caso es la Capilla del Rosario de Las Lagunas, ubicada en las Lagunas del Rosario (departamento de Lavalle) y ejemplo de la arquitectura colonial local caracterizada por el uso de adobe y madera.

Tecnologías geoespaciales para conservar tres construcciones históricas Zona de secano. Imágenes de la capilla Nuestra Señora del Rosario, en el norte de Lavalle. Fotografías tomadas en 1999 y 2021 por Horacio Chiavazza. Gentileza

Su construcción dataría de 1753 y fue hecha por la población local. Fue declarada sitio patrimonial nacional (decreto 1063/82) y es sede de la festividad religiosa de Nuestra Señora del Rosario, que se celebra anualmente el primer domingo de octubre y tiene declaratoria de patrimonio inmaterial (Ley 5730/91).

Esta fiesta impulsa un modelo de mantenimiento cíclico anual de la Capilla, involucrando la toma de decisiones colaborativa entre la población local y los organismos técnicos de gobierno. El segundo caso es la Casucha de Paramillo de Las Cuevas, localizada en la alta montaña en el sector de Paramillo de Las Cuevas (departamento de Las Heras). Es una de las ocho postas o ‘Casuchas del rey’,

edificadas durante colonia como puntos estratégicos para el paso cordillerano. Construida en ladrillo, tiene rasgos arquitectónicos diseñados para resguardar en situaciones climáticas extremas y destaca el techo abovedado. Fue declarada Monumento Histórico Nacional (Decreto N°´1.299/1973) y reconocida por la Legislatura Provincial como conjunto de Caminos Panorámicos (Ley N° 8.820/2015).

El último caso es Ruinas de Paramillo de Las Cuevas, ubicadas a 300 metros al este de la casucha. Son estructuras de pircas derrumbadas que habrían operado mientras funcionó el telégrafo, entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. No tiene declaratoria patrimonial, pero es un ejemplo de ‘bien patrimonial pequeño’ que conserva el conocimiento de la tecnología constructiva tradicional de la montaña.

De acuerdo con la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972), la Capilla del Rosario de Las Lagunas y la Casucha del Rey de Paramillo de Las Cuevas trascienden la definición de monumento, ya que integran valores históricos, estéticos, antropológicos y paisajísticos. En el caso de la Capilla, el arraigo de la festividad religiosa Nuestra Señora del Rosario impulsa su mantenimiento anual y evidencia la adaptación, y resiliencia, de la población local a través del esfuerzo por preservar las tecnologías de construcción tradicionales.

Tecnologías geoespaciales para conservar tres construcciones históricas Casucha del rey. Antigua construcción en Paramillo de Las Cuevas. Izquierda, fotografía de Christiano Junior, AHM, de 1881. Derecha, fotografía de 2023, autora Cristina Prieto Olavarría. Gentileza

Los resultados de la microtopografía permitieron analizar en detalle las afectaciones que deben ser consideradas para la conservación de la integridad de las estructuras.

En el caso de la Capilla, impactada por lluvias, sequías y terremotos, se observaron variaciones de altitud en el techo. En la Casucha, se visualizó la asimetría de la estructura y la erosión de la bóveda. En las Ruinas de Paramillo de Las Cuevas, se precisó la planimetría del pequeño complejo de habitaciones y la adaptación a la pendiente del terreno.

Parte fundamental de esta investigación es poner a disposición los modelos digitales 3D, tanto de las comunidades locales como de las autoridades de los organismos técnicos de gobierno. Esta información facilitará la gestión patrimonial, ya que las métricas y texturas precisas de los modelos son insumos clave para el diagnóstico, la conservación preventiva y la evaluación de riesgos -análisis de la vulnerabilidad geométrica y estructural ante eventos sísmicos y deslizamientos de tierra-. A esto se suma que la comparación multitemporal de los modelos 3D, permite la detección de cambios con alta precisión, facilitando la simulación estructural y el modelado.

(*) Cristina Prieto Olavarría pertenece al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, Conicet, CCT-Mendoza y la Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo).

Observación: Se puede consultar la publicación en: Cristina Prieto Olavarría, Horacio Chiavazza, Andrés Lo Vecchio Repetto, Gerónimo Gandulfo. 2026. Photogrammetry of architectural heritage amid climate change and seismic risk: Adobe, rock, and brick structures in the Andes Mountain Range and plains of Mendoza, Argentina. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 40. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212054825000840?via%3Dihub

Producción y edición: Miguel Títiro - [email protected]