Café Martínez, Springwall y Dean & Dennys buscan emprendedores para crecer en Mendoza

Aunque pertenecen a industrias diferentes, las tres propuestas comparten características clave: trayectoria, respaldo de marca y sistemas de franquicias desarrollados para acompañar el crecimiento de nuevos franquiciados.

Café Martínez es una de las cadenas de cafeterías más reconocidas de Argentina. Con más de 90 años de historia y una red de más de 250 sucursales, la marca combina tradición e innovación en torno al mundo del café. Su modelo combina marca consolidada, alto nivel de posicionamiento y un sistema de operación estandarizado, con acompañamiento integral al franquiciado. Ofrece distintos formatos —desde locales tradicionales hasta autoservicio— y una propuesta que abarca café de especialidad, pastelería y productos gourmet.

Springwall , por su parte, representa una oportunidad dentro del sector hogar y descanso. Fundada en 1916, cuenta con más de 100 años de trayectoria y 46 sucursales en funcionamiento. La empresa desarrolló un modelo de franquicia basado en productos de alta calidad, asesoramiento especializado y una metodología de venta diferencial centrada en el "Test de Descanso", una herramienta utilizada internacionalmente para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la conversión comercial. Su propuesta combina una marca líder, soporte permanente y un negocio sin estacionalidad.

Dean Dennys

En el segmento gastronómico, Dean & Dennys se consolidó como una de las cadenas de hamburguesas premium más reconocidas del país. Desde la apertura de su primer local en Palermo Soho en 2012, la marca fue pionera en el concepto de "fast good": comida rápida elaborada con ingredientes de primera calidad y procesos artesanales. Actualmente cuenta con más de 50 sucursales entre Argentina y Uruguay y proyecta su expansión internacional. Su modelo contempla formatos de local completo y delivery/take away, respaldados por una operación estandarizada y una fuerte identidad de marca.

FRANQUIDAY: REUNIONES CARA A CARA PARA EVALUAR NEGOCIOS

Las tres marcas formarán parte del FranquiDay Mendoza, una jornada que reunirá a más de 30 franquicias de distintos rubros interesadas en crecer en Cuyo.

Organizado por NegoZona, el evento propone una dinámica de reuniones uno a uno previamente agendadas, donde los asistentes pueden seleccionar las marcas de su interés y acceder a información directa sobre inversión, rentabilidad, operación y requisitos para convertirse en franquiciados.

A diferencia de una feria tradicional, el FranquiDay funciona como una ronda de negocios que permite mantener reuniones concretas y personalizadas con los responsables de expansión de cada marca, facilitando la comparación de oportunidades y la toma de decisiones.

Mendoza se ha convertido en una plaza cada vez más atractiva para el desarrollo de franquicias gracias a su dinamismo económico, su perfil emprendedor y el crecimiento sostenido que viene mostrando el sector en la región.

1 DÍA PARA HACER NEGOCIOS: CUÁNDO Y DÓNDE

La cita será el jueves 4 de junio, de 9:30 a 18:00 hs, en el Mod Hotels Mendoza (José F. Moreno 1230, Ciudad de Mendoza).

La participación es gratuita, con cupos limitados y reserva previa de reuniones.

Para más información:

www.franquiday.com/ferias/mendoza-2026

Instagram: @negozona.arg

WhatsApp: 11-2399-0230