El hecho se registró alrededor de las 6:40 en la intersección de Ruta 7 y Buen Orden, sobre el puente de la zona. El conductor de una Nissan resultó con politraumatismo y debió ser asistido en el lugar.

Accidente en Ruta 7: un hombre resultó herido tras un choque entre un camión y una camioneta

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Un accidente vial ocurrido esta mañana dejó como saldo un hombre con politraumatismo en San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 6:40 en la intersección de Ruta 7 y Buen Orden, sobre el puente de la zona. Según informaron fuentes policiales, las condiciones del lugar presentaban calzada de asfalto, iluminación natural y escasa visibilidad al momento del siniestro.

El choque involucró a dos vehículos que circulaban en dirección este-oeste. Por causas que aún se investigan, un camión Fiat 673, conducido por un hombre de 33 años domiciliado en La Central (Rivadavia), impactó contra una camioneta Nissan Frontier, manejada por un hombre de 56 años, también residente en la misma localidad.

Producto de la colisión, la camioneta fue golpeada en su lateral derecho y terminó su recorrido sobre el cantero central que divide ambas manos de la ruta.

El conductor de la Nissan resultó con politraumatismo y debió ser asistido en el lugar. Posteriormente, fue atendido por el profesional interviniente, mientras que el chofer del camión no presentó lesiones.