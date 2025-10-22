Descubrió que su que su pareja la engañaba con su hermana y los escrachó en las redes con un video viral

La joven relató su drama familiar en TikTok y el video cosechó más de 12 millones de visitas.

Una joven se volvió viral tras compartir en TikTok la historia de cómo descubrió que su pareja de nueve años la engañaba con su hermana. El relato, contado en formato de "story time", desató una ola de comentarios en redes sociales.

“Story time de cómo mi pareja con la que estuve 9 años y tenemos una nena de dos años, me cagó, me caga y está viviendo ahora con mi hermana”, comenzó diciendo Mikaela en el video que tiene más de 12 millones de reproducciones.

La historia de la infidelidad de su hermana La protagonista explicó que con su hermana Victoria, con quien se lleva solo un año de diferencia, eran “muy unidas”, pero todo cambió cuando descubrió que mantenía una relación con su pareja, Nahuel: "Ahora está viviendo con mi pareja, en la casa que mi pareja hizo para mí y mi hija".

Según contó, un día vio a Victoria hablando con su otra hermana más chica y se dio cuenta de que "algo me estaban ocultando". Luego su mamá le reveló que "Vicki y Nahuel se estaban hablando mucho", pero en un principio a ella "le parecía lo normal".

Todo se destapó cuando su hermana más chica "pudo conseguir unos chats donde se tiraban onda". "Después de todo esto, me re calenté, lo cagué a piñas y él me denunció. Me hizo una perimetral y una exclusión del hogar. Me tuve que ir de la casa y a los 10 días la lleva a vivir a ella", sumó.

El video se propagó rápidamente en TikTok, Instagram y X donde los usuarios expresaron su indignación y compararon a Victoria con la China Suárez o "la Tatiana": "¿Pero quién es tu hermana? ¿La China Suárez?", "Se está poniendo de moda esto de cagar a las hermanas o qué?", "La hermana tiene sangre japonesa, jajaja", "Es la verdadera Tatiana", "Ni la China se animó a tanto", son solo algunas de las reacciones.