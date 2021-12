¿Qué pasaría si…? Diez personajes que casi interpretan otros actores

Sea por talento o por azar, muchos actores y actrices lograron los millones y los elogios de la industria al interpretar un personaje que inicialmente no estaba pensado para ellos.

Contra cualquier pronóstico, salieron airosos y hasta alcanzaron una asociación con el personaje que resulta difícil imaginar a otra cara en su lugar. Un éxito que fue aprovechado para potenciar su carrera y darse el lujo de otros roles, ya sea por capricho o el anhelo de la estatuilla dorada.

En la siguiente lista, 10 personajes que casi fueron interpretados por otros actores en cine.

1. Wolverine

Hugh Jackman nunca fue la primera opción para encarnar al mutante de Marvel. Allá por 1999, Fox estaba interesado en que Russell Crowe se calzara las garras de adamantium, luego de su nominación al Oscar por "El informante" (The Insider). Sin embargo, el actor rechazó la oferta porque tenía en agenda "Gladiador" (Gladiator, 2000) y "Una mente brillante" (A Beautiful Mind, 2001), por lo que recomendó a su colega australiano.

Por su parte, el director Bryan Singer quería a Dougray Scott, pero éste también tenía problemas: estaba rodando en "Misión imposible 2" (Mission: Impossible 2, 2000) y había sufrido una lesión por un accidente en moto.

Casi por descarte, el desconocido Jackman fue el elegido: al poco tiempo se convirtió en una de las máximas estrellas y fue crucial para que X-Men se posicionara como una de las franquicias más potables. Todavía nos deben ese Oscar por su trabajo en "Logan" (2017).

2. John McClane

Hubo una nómina amplia para dar vida a John McClane en "Duro de matar" (1988). Desde Clint Eastwood, pasando por Mel Gibson y hasta Burt Reynolds. Pero dos quedaron a un paso de filmar: Richard Gere y Arnold Schwarzenegger.

El galán de "American Gigolo" (1980) podía ser muy atractivo, pero nadie en su sano juicio lo asociaba a un policía encerrado en un ducto de ventilación para acabar con terroristas. Lo de Schwarzenegger sonaba más acertado, pero él andaba interesado en la comedia (el resultado fue "Twins", 1988). El escogido fue Bruce Willis, el héroe más carismático de los últimos 30 años.

3. Capitán Willard

Qué no ha dicho sobre la producción infernal de "Apocalypse Now" (1979). Cocaína, huracanes, cadáveres sorpresa, un director al borde de la quiebra, Brando gordo y calvo, un final escrito sobre la hora…

Steve McQueen era el favorito de Francis Ford Coppola para ser el capitán Willard. Dijo que no. Le siguió Al Pacino. Repitió la respuesta. Ninguno de los dos estaba dispuesto a 16 semanas de filmación en el sudeste asiático. James Caan y Jack Nicholson también se negaron. Y cuando parecía que Harvey Keitel era el indicado, lo despidieron a las seis semanas de rodaje: Coppola dijo que no transmitía nada en pantalla.

Así que Martin Sheen, quien había audicionado para ser Michael Corleone en "El Padrino" (The Godfather, 1972), tomó un vuelo de urgencia a Filipinas inmerso en un drama personal por el el alcoholismo. Después sufrió un infarto y soportó 12 meses de rodaje. Todo un sobreviviente.

4. Aragorn y Gandalf

Resulta que el irlandés Stuart Townsend había sido contratado para ser Aragorn en lugar de Viggo Mortensen, pero Peter Jackson lo echó del rodaje porque le parecía "muy joven".

También para la saga de "El señor de los anillos" (The Lord of the Rings, 2001-2003), el director quiso fichar a Sean Connery para Gandalf, pero el ex Bond declinó la oferta porque no entendía una línea del guión. Quedó Ian McKellen: lo nominaron al Oscar y hasta repitió en la trilogía de "El Hobbit" (2012-2014).

5. Thelma y Louise

Antes de Geene Davis y Susan Sarandon, se desató una guerra de agentes. Se bajaron Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Meg Ryan y Kim Basinger. Julia Roberts, inmersa en "Mujer bonita" (Pretty Woman, 1990), no llegaba a tiempo. Cher sonó bastante tras el éxito de "Hechizo de luna" (Moonstruck, 1987), pero le faltaba humor, según Ridley Scott. Meryl Streep y Goldie Hawn hicieron una oferta en conjunto, pero tampoco hubo acuerdo.

6. Han Solo

George Lucas se había resistido inicialmente a la idea de repetir con Harrison Ford después de "American Graffiti" (1973), así que buscó "caras nuevas" para "Star Wars" (1977). Kurt Russell, Steve Martin, Burt Reynolds… ¡hasta Al Pacino! El que más cerca estuvo de subirse al Halcón Milenario junto a Chewbacca fue Christopher Walken. Ninguno supo aportar la cuota de sarcasmo y aventura innata de Ford.

7. Indiana Jones

Para "Indiana Jones y los cazadores del arca perdida" (Raiders of the Lost Ark, 1981), el director Steven Spielberg sugirió como estelar a Harrison Ford, pero Lucas no quería que se convirtiera en su "Bobby De Niro". Tom Selleck -y su bigote- casi fue Indi, pero el actor optó por la serie "Magnum PI". Lucas no se salió con la suya, aunque Spielberg ganó la pulseada y le hizo un gran favor.

8. Marty McFly

Tras su actuación en "Mask", Eric Stoltz firmó para ser Marty McFly en "Volver al futuro" (Back to the Future, 1985). Hasta grabó dos semanas junto a Christopher Lloyd. No obstante, no actuó lo "suficientemente adolescente": aseguró sentirse ridículo con una patineta.

Tanto Robert Zemeckis como Amblin hicieron lo imposible para que Michael J. Fox, ocupado con la serie "Family Ties", pudiera rodar la película. La leyenda cuenta que John Cusack y Johnny Depp también audicionaron.

9. El enroque de los Corleone

Robert De Niro había audicionado para la primera parte de "El Padrino". Tuvo su revancha en la secuela.

A principio de los '70, Al Pacino audicionó para "El Padrino". A la espera del llamado, aceptó un papel en una comedia pequeña y olvidada llamada "The Gang That Couldn't Shoot Straight" (1971), producida por MGM. Cuando luego Pacino fue elegido para ser Michael Corleone, Paramount arregló con MGM soltar al actor para el filme de Coppola a cambio de entregar otro. Ese fue Robert De Niro, quien había realizado una prueba para Sonny Corleone y Paulie Gatto.

Igualmente, De Niro se salió con la suya: obtuvo el protagónico en "El Padrino II" (1974) como la versión joven de Vito Corleone. Ah, y ganó el Oscar. En tanto, Pacino había dejado en deuda una película para MGM, pero la saldó con las ganancias que obtuvo por su estrellato.

10. Molly Jensen

La vida de Demi Moore no sería la misma sin haber interpretado a la viuda atormentada en “Ghost: la sombra del amor” (Ghost, 1990). Molly Ringwald, la pelirroja Claire de “El club de los cinco” (The Breakfast Club, 1985), fue la que casi se quedó con el ticket dorado para ser la pareja de Patrick Swayze. Finalmente, Moore fue Molly.