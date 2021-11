Un poco de suspenso francés

El servicio de televisión por demanda Netflix ofrece un catálogo ciertamente notable para aquellos que gustan de las series de temática policial. Un enigma por resolver, un asesino suelto o una amenaza que hay que desactivar resultan los ingredientes de un cóctel que cuenta con muchos adeptos.

Si esos seguidores del género han degustado con interés series de habla inglesa que realmente pueden considerarse obras maestras de ese catálogo ("The Killing", para empezar, pero también otras como "The Fall", "The Alienist", "Retribution"), ahora podrían pensar en cambiar de idioma. Hay por lo menos cuatro series que actualmente ofrece Netflix y que no dudaríamos a poner entre las recomendadas.

“La Mantis” (“La Mante”)

Dos asesinatos, cometidos con precisión y seguidos por una verdadera puesta en escena de los cadáveres, enciende las alarmas en la policía de Francia: ambos crímenes parecen calcar al detalle otros que cometió hace 25 años Jeanne Deber (interpretada por la gran Carole Bouquet), conocida como La Mantis.

Convencidos de que se trata de un imitador que intentará cometer otros asesinatos para llegar a los 8 que perpetró la asesina, acuden a ella -quien se encuentra prisionera en una cárcel de máxima seguridad- para que los ayude a llegar al criminal que parece admirarla.

Jeanne Deber accede, con una condición: que su único interlocutor deberá ser Damien Carrot (Fred Testot). No tardaremos en enterarnos de que él es nada menos que el hijo de La Mantis, y que aceptar el trato representará para él no sólo correr tras el asesino, sino poner en carne viva los aspectos de su pasado.

Esta serie que remite, sin dudas, a la historia de Hannibal Lecter, se extiende por seis episodios de poco menos de una hora cada uno, y está concebida por los escritores Alice Chegaray-Breugnot, Grégoire Demaison, Nicolas Jean, Alexandre Laurent y Laurent Vivier. La dirección es de Alexandre Laurent y en el elenco destacan no sólo los dos protagonistas, sino también Pascal Demolon, Jacques Weber y la bella Manon Azem.

“El bosque” (“La forêt”)

Mountfacon es un pueblo tranquilo y de pocos habitantes, rodeado por un majestuoso bosque. Allí, justo cuando el comisario Gaspard Decker (Samuel Labarthe) acaba de tomar el mando de la gendarmería local, la adolescente Jennifer Lenoir (Isis Guillaume) es reportada como desaparecida.

El caso no sólo conmueve a la pequeña comunidad, sino que reaviva viejos fantasmas con los que deberán lidiar no sólo el comisario, sino también la policía Virginie Musso (Suzanne Clément), su esposo (Frédéric Diefenthal) y, especialmente, una de las profesoras de Jennifer, Éve Mendel (Alexia Barlier), cuya historia de vida parece guardar, además, una de las claves que puede ayudar a resolver el misterio.

"La forêt", escrita por Delinda Jacobs y dirigida por Julius Berg, acierta no sólo al desplegar el misterio y sus complicaciones, sino al mostrar cómo a veces en esos pueblos pequeños es donde anidan los peores secretos.

“Helado” / “The Frozen Dead” (“Glacé”)

Otra serie que guarda reminiscencias con "El silencio de los inocentes", en "Glacé" los personajes resaltan por estar constantemente incómodos en su situación.

Cuando el cuerpo descuartizado de un caballo aparece en un paraje de los Pirineos, el hallazgo es tomado como un mensaje que pronto se entenderá: una serie de asesinatos que comenzarán a sucederse.

Para intentar desentrañar lo que está pasando llaman entonces al capitán Martin Servaz (Charles Berling), un experimentado policía que llega a desgano al lugar, puesto que en el hospicio ubicado en ese sitio está encerrado Julian Hirtmann (Pascal Greggory), ex compañero de él que se develó como un múltiple asesino psicópata.

Mientras Hirtmann parece guardar las claves para saber a qué responden las muertes en ese paraje helado de los Pirineos, no sólo Martin, sino también su compañera Iréne (Julia Piaton) y la psicóloga Diane Berg (Nina Meurisse) verán que su pasado está ominosamente unido a este presente de sangre y nieve.

"Glacé" está basada en la exitosa novela homónima de Bernard Minier, creada por Gérard Carré, Pascal Chaumeil y Caroline van Ruymbeke. La serie también se compone de seis episodios de poco más de 52 minutos.

“El chalet” (“Le chalet”)

A esta serie no le faltan ni el misterio, ni las muertes ni la trama laberíntica. Pero es la que se sale un poco del molde policial, ya que comienza con la historia de un grupo de amigos que llega a un alejado y pacífico paraje alpino para celebrar, en un hermoso y viejo chalet, el aniversario de bodas de una de las parejas.

Sin embargo, la trama plantea el inconveniente desde el inicio: todos quedarán atrapados en el pueblo cuando una bomba rompa el puente que une al lugar con el resto del mundo.

Cuando empiecen a morir algunos de los que están en la casa, veremos no sólo que el terror despierta en ellos, sino que empiezan a develarse verdades ocultas y terribles que guardan, hasta el momento, sólo para sí.

La historia, que bien puede pensarse como una mezcla entre una historia de Agatha Christie con otra de Stephen King, irá sorprendiendo capítulo a capítulo a los espectadores, que deberán esperar hasta el final para entender, finalmente, qué está pasando.

Actúan Émilie de Preissac, Marc Ruchmann, Manuel Blanc, Mia Delmaë y elenco. La serie está comandada por una prestigiosa dupla francesa: Alexis Lecaye (guion, producción y argumento) y Camille Bordes-Resnais (producción y dirección). También son seis episodios de 50 minutos.