Todo sobre la visa electrónica

1. Tener un número de pasaporte que sea válido para dar inicio al proceso en línea. El contar con esto es un requisito para cualquier solicitante. Otros documentos no sirven como reemplazo. Además, es importante mencionar que solo se aceptan los pasaportes de los países elegibles. Estos últimos son muchísimos, no creemos que vayas a tener ningún problema, pero podés encontrar la lista oficial en eVisa Express. Ingresá los datos que te pida de tu pasaporte y avanzá al segundo paso.

3. Finalmente, compartí tu dirección de correo electrónico y revisalo a diario. Una vez que hayas completado los dos primeros pasos, te llegará a la casilla una confirmación del pago. Esto indica que has realizado el trámite con éxito. ¡Felicitaciones! Ahora solo quedaría esperar. En poco tiempo, te llegaría a ese mismo mail la visa que has solicitado. Nunca te olvidés de revisar tu carpeta con los correos no deseados por si se manda una información importante a este lugar por error. Recomendamos hacer esto con regularidad hasta recibir la eVisa.