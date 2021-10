Trivento en el primetime de la TV inglesa

Bodega Trivento renueva el acuerdo con Discorvery Channel por tres años más. La empresa estrena en la pantalla británica su campaña "Real Life Bold Discoveries" -Descubrimientos Audaces de la Vida Real-, de 8 comerciales, para crear una conexión emocional con sus consumidores.

Inspiradores relatos y mensajes son algunas de las características de las piezas audiovisuales, que busca invitar a los televidentes del Reino Unido a descubrir cuál es su lado más audaz.

"Hemos decidido continuar con este acuerdo con Discovery Channel como parte de nuestra estrategia en el Reino Unido, y estar presentes en el primetime es muy importante por la llegada a los hogares con nuestro malbec", comentó Silvina Barros, brand manager de Bodega Trivento.

Las publicidades estarán en el primetime en los canales ITV, 4, Sky one, ITV HUB y Sky. Compartirán pantalla con los programas de mayor rating de la televisión abierta como el famoso reality Bake Off The Professionals.

Trivento es la marca argentina de mayor penetración en los hogares ingleses y es número uno en ventas desde 2013 en Europa.