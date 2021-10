Tim Atkin: “El único paladar que importa es el propio”

Veintidós días, 1.736 vinos degustados -un récord- de 331 bodegas y la visita a más de 100 espacios vitivinícolas. Este es el resumen del último viaje, en febrero, del periodista y crítico inglés Tim Atkin a Argentina que, como años anteriores, fue invitado por Wines of Argentina, entidad responsable de la promoción del vino argentino en el mundo.

"Creo que lo que me diferencia de otros críticos internacionales es que visitar bodegas y hablar con la gente sobre sus vinos y sobre la industria son actividades esenciales de mi trabajo. También voy a tantos viñedos como puedo. Un año voy al norte, otro al sur. Esta vez, fue el turno de Jujuy y Salta y el sur de Buenos Aires. Luego, me instalé en Mendoza y probé sus vinos y los de La Rioja y San Juan. Mi informe tiene 241 páginas", comenta a Guarda 14 y recuerda que visitó el país por primera vez en 1992.

Visitó Argentina durante tres semanas, como hace cada año, en vendimia.

- Para hacer el reporte, ¿cuáles son aquellos aspectos que tenés en cuenta la hora de calificar los vinos?

Mi opinión, sobre todo. Pero está basada en mucha experiencia y luego de haber catado personalmente cada vino. Nadie hace esto por mí. El reporte es una descripción general de muchos aspectos. La gente se enfoca en los puntajes, pero cada vino que recomiendo -1.128 obtuvieron más de 90 puntos- tiene una nota de degustación. También hay una larga introducción sobre el estado actual de la escena vitivinícola argentina. Degusto más vinos que cualquier colega internacional; por lo tanto, creo que tengo una buena idea de las tendencias actuales, como por ejemplo, las mejoras y la creciente diversidad de los vinos blancos de Argentina.

- ¿Cuáles son esas tendencias que encontraste este año en los vinos argentinos?

Es difícil generalizar sobre una industria tan grande, pero creo que hay tendencias que pueden identificarse. La aparición de más y más blancos buenos es un ejemplo. De los vinos con mejor puntaje del informe, 18 son blancos y 2, espumosos. La creciente diversidad del malbec es otra tendencia. Este año probé dos malbecs de El Espinillo y Potrerillos, completamente nuevos y de terroirs bastante extremos. Y ni hablar de lo que hace Wapisa, en Río Negro: ¡otro nuevo y fascinante estilo de malbec! En general, y creo que esto es bueno, los mejores tintos de Argentina se están volviendo más frescos y con menos roble, y los mejores vinos muestran cada vez más un sentido de lugar y esto es la siguiente etapa para los consumidores internacionales, y algunos también en Argentina: comprender más acerca de estos terruños.

- En el informe aparecen varias curiosidades como un vino de un viñedo jujeño o un semillón de Mendoza; también destacás zonas como Uspallata o del sur argentino, ¿fueron sorpresas para vos estos ejemplares y zonas?

Siempre hay sorpresas. Nuevas bodegas o nuevas zonas. Mencioné Potrerillos y algunas de las zonas de gran altitud en el Valle de Uco como El Espinillo y La Carrera. La industria nunca se detiene, y eso es lo que me hace volver año tras año. El semillón, por ejemplo, me parece una variedad realmente emocionante, especialmente de viñas antiguas. ¡Eso definitivamente es un poco de tendencia! Los viñedos con influencia atlántica también están creciendo en importancia, en parte debido al cambio climático. Conozco bien Argentina, pero las sorpresas son una de las mejores partes de mi trabajo.

Espera poder retomar sus viajes pronto para seguir conociendo bodegas, viñedos y vinos.

- ¿Cómo describís al vino argentino actualmente y cuál creés que es su desafío?

Puramente en términos de calidad, el vino argentino se encuentra en un excelente lugar. Nunca he probado tantos buenos vinos en un período de tres semanas. Creo que el vino argentino, especialmente el malbec, es respetado a nivel mundial, aunque la gente, a veces, se queja de que los mejores vinos son demasiado caros. Esto tiene que ver en parte con la debilidad del peso y el estado general de la economía. Desde que tengo memoria, la economía es un desafío continuo, no sólo para la industria del vino, sino para todos los argentinos. Con un precio de uva que está igual que el año pasado, será difícil para algunos productores y pequeñas bodegas sobrevivir, especialmente en las regiones más cálidas que producen vinos para todos los días y que sufren una disminución del mercado doméstico.

Tu reporte es muy esperado en el ámbito vitivinícola, ¿está dirigido también al consumidor común?

Sí, ciertamente eso espero. Está destinado a ser una descripción profunda de la escena del vino argentino, pero hay algo para todos en él. Hace dos años, comencé a publicar todos los precios en la parte posterior del informe, para que la gente pueda encontrar los vinos que se adaptan a su presupuesto. También doy premios a vinos con buena relación calidad-precio del año. Soy escritor y crítico de vinos, pero también soy consumidor. Compro mucho vino para beber en casa, así es que busco cosas que "over-deliver" -ofrecen mucho-, como decimos en inglés. Sé que no todos quieren gastar mucho dinero en vino; sólo quieren una buena botella de malbec para un asado. Hay muchos de esos en el informe. También pueden querer una botella para una ocasión especial, un aniversario o un cumpleaños y también las encontrarán.

- ¿Qué consejos básicos le darías a un consumidor a la hora de elegir un vino?

¡Lo primero y más importante es comprar lo que te gusta! Escuchar a un crítico está bueno, pero el único paladar que importa es el propio. Otro consejo es buscar vinos de zonas menos de moda, pero hechos por grandes enólogos. El este de Mendoza, San Juan y La Rioja son buenos ejemplos. Se pueden beber algunos ejemplares muy buenos, especialmente, de Bonarda, Criolla Chica, Moscatel y Torrontés. Experimentar y probar nuevas cosas es lo importante.

- ¿Cómo sigue tu trabajo en este año tan particular por la pandemia?

Es un año muy extraño, pero tengo suerte de vivir en una casa con jardín, mucho vino y muchos libros. También tuve la suerte de haber hecho tres viajes a Chile, Uruguay y Argentina, así que tuve mucho trabajo para mantenerme ocupado. He publicado informes sobre los tres países en las últimas diez semanas. Tenía planificado dos viajes a Sudáfrica que no pude hacer y, por estos días, voy a probar 2.000 vinos desde Londres y haré catas a través de Zoom con los mejores enólogos del mundo. No es lo ideal, pero...

Tim Atkin no se detiene. Comenta que también aprovecha este tiempo para trabajar en su sitio web y en realizar degustaciones por Instagram.

"¡También estoy leyendo La guerra y paz de Tolstoi! Mi próximo proyecto es hacer un libro de mi fotografía, que es algo que he querido hacer durante años y ahora tengo tiempo. Sólo espero que esta pandemia termine pronto, para poder comenzar a viajar nuevamente para visitar viñedos y bodegas que es algo que me encanta hacer y es una parte muy importante de mi trabajo", finaliza.

