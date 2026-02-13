13 de febrero de 2026 - 23:35

Jeff Bezos vs Elon Musk: los magnantes combaten su propio Star Wars por satelites y el regreso a la Luna

Jeff Bezos lanzó el Ariane 6 para competir con el internet de Musk y además busca ser de los primeros en volver a poner seres humanos sobre la superficie de la Luna.

Jeff Bezos lanzó el Ariane 6 para competir con el monopolio de internet de Elon Musk.

Jeff Bezos lanzó el Ariane 6 para competir con el monopolio de internet de Elon Musk.

Foto:

Por Redacción

Jeff Bezos y Elon Musk, dos de los empresarios más poderosos y millonarios del mundo, han comenzado una guerra que se trasladó al espacio. El nuevo conflicto se abrió tras el primer lanzamiento de satélites del proyecto de Amazon, que compite de manera directa con Starlink.

Leé además

Arturo, el robot mozo que sorprende en una estación de servicio en Maipú

Así funciona Arturo, el robot mozo que sorprende en una estación de servicio en Maipú

Por Redacción
alertas de sismos y terremotos de google: como activarlas en tu celular en tiempo real

Alertas de sismos y terremotos de Google: cómo activarlas en tu celular en tiempo real

Por Daniela Leiva

El despliegue se realizó este jueves desde Centro Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, operado por Arianespace. Allí, el cohete Ariane 6 puso en órbita 32 satélites de comunicaciones destinados a la constelación Project Kuiper, ahora denominada “Leo”. El proyecto busca brindar internet de alta velocidad y a menor costo en regiones que hoy carecen de conectividad adecuada.

El lanzamiento fue transmitido por la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyos comentaristas calificaron como un “magnífico despegue". Hasta el momento, el vuelo cumplió todas sus etapas sin inconvenientes, marcando un paso clave en la expansión espacial de Amazon.

De esta manera, la compañía fundada por Jeff Bezos irrumpe con fuerza con el monopolio dominado hasta ahora por Starlink, el servicio satelital de Elon Musk.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, utilizó sus redes sociales para destacar este gran logro y escribió "Amazon, tu paquete ha sido entregado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmanuelMacron/status/2022027397869219902?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2022027397869219902%7Ctwgr%5E693b044abec7fe2c80c62f79c7073afe6707b297%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Ftecnologia%2Fjeff-bezos-declara-guerra-espacial-elon-musk-lanzamiento-satelites-comunicacion-amazon_0_C77YasG70c.html&partner=&hide_thread=false

Y, destacó que el despegue de la Ariane 6 con cuatro propulsores, "lo convierte en nuestro lanzador europeo más potente!". También señaló que se trataba de "una hazaña francesa, un éxito europeo: estamos alcanzando nuevos logros".

La guerra dejaría una gran contaminación satelital

Este enfrentamiento entre los dos empresarios significaría que en unos años se termine provocando una saturación de satélites, que tienen una vida activa limitada y terminan convirtiéndose en "chatarra espacial" a la deriva. Un estudio de la NASA, publicado recientemente en la revista Nature, proyecta que para el año 2030 podría haber entre 500.000 y un millón de satélites orbitando la Tierra.

Actualmente en el cielo hay 16.000 satélites alrededor del planeta, de los que 13.026 están activos, según un relevamiento de la empresa europea Look Up.

Gran parte de ese total corresponde a Starlink, que posee 8.366 satélites y planea más que duplicar esa cifra en el corto plazo. China también acelera su propio despliegue: ya cuenta con 1.102 satélites activos y proyecta alcanzar los 27.000 en los próximos años.

Competencia por el regreso del hombre a la Luna

Además de la rivalidad sobre el liderazgo en el mercado satelital, ambos empresarios tienen una meta más ambiciosa. Jeff Bezos y Elon Musk buscan liderar el regreso del ser humano a la Luna y consolidar su supremacía en la nueva carrera espacial.

Con sus empresas de naves espaciales --Blue Origin y SpaceX, respectivamente-- ambos multimillonarios compiten por ser los que vuelvan a poner un ser humano en la Luna.

La empresa de Musk ya forma parte de la estrategia estadounidense para llevar astronautas hasta el satélite natural de la Tierra. El sistema Starship de SpaceX fue seleccionado para desarrollar el módulo de alunizaje que transportará a la tripulación.

Por otro lado, Bezos, anunció hace dos semanas que centrará los esfuerzos de Blue Origin en el objetivo lunar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Contestar con la frase correcta puede hacer que las llamadas comerciales desaparezcan para siempre.

Rechazar las llamadas spam es un error: hay que contestarlas y hacer esto

Por Ignacio Alvarado
En Chile, la Alexa Echo Dot 5ª generación se vende a 61.990 pesos chilenos en tiendas Falabella.

Amazon Alexa 5ta generación: cuánto sale en Chile con la caída del dólar comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco
Se estima que el nuevo iPhone 17e podría llegar en febrero. Cuáles son las posibles características del modelo.

Se conoció la fecha de lanzamiento del iPhone 17e: el nuevo modelo "barato" de Apple

Por Redacción
El AirTag de Apple es uno de los smart tags más populares.

Smart tags: qué son, cómo funcionan y por qué conviene comprar estos gadgets

Por Claudio Barros