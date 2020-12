Una saga de relatos de misterio sobre lo inevitable

Escribir es un ejercicio que requiere de técnica y práctica. Una historia puede estar marcada por el momento, el tiempo y la sensibilidad de quien la escribe. Y para el músico y escritor Jonatan Consoli escribir es una de sus pasiones, que combina con la composición musical, el cine y otras disciplinas que fue despuntando a lo largo de sus 40 años. Ahora en una saga de historias de misterio.

Después de publicar en 2014 su primera novela “Una noche en el maldito Lago La Plata” continuó creando relatos, cuentos, historias secundarias que nacen a la par que imagina una nueva novela.

Fue así que en noviembre pasado decidió publicar su segundo libro, parte de una saga de misterios, titulada “Ensayos de la muerte”; donde recopila cuentos y relatos de suspenso, misterio y drama. Aunque con un plus: la obra está ilustrada por el mendocino Andrés Casciani quien nuevamente asume el reto de dibujar personajes, situaciones y figuras que se emparenten con la trama de cada historia.

El escritor publicó su segundo libros, con un compilado de cuentos y relatos, que navegan entre el misterio y el drama.

El misterio es un relato que estremece

La muerte es un tema recurrente en la literatura, pero como desarrollar una historia que proponga misterio, algo de drama y que el lector sienta una identificación natural con el relato es parte del propósito de este compilados de cuentos, que Consoli plantea en la primera entrega de la saga.

“A mí lo que más cómodo me sienta es escribir novelas. Me da más tiempo para el desarrollo de los personajes, el entramado tiene otro ritmo. Lo cierto es que publiqué sólo una de varias que tengo por corregir. Y en el medio surgen estos relatos, que son distracciones para mí, hago un ejercicio literario de escribir de cualquier otro tema y utilizo por lo general los personajes de mis novelas”, sostiene sobre el proceso de escritura que lo llevó a probar con otro género.

El escritor nacido en Buenos Aires y radicado en San Luis pensó un proyecto a largo plazo con cinco volúmenes de cuentos y relatos, acompañados por las ilustraciones de Casciani, quien tiene un estilo definido en su trazo, pero que encajan a la perfección como parte de la aventura literaria.

“De tanto archivo que tengo me pareció interesante publicarlo. Por eso lo convoqué a Andrés en este proyecto, que es a largo plazo. Por ahora estoy terminando de editar el segundo volumen y en principio será una saga de cinco volúmenes”.

-¿Cómo surgió la participación de Andrés en el libro?

-Yo tengo una profunda admiración por Andrés. Hace algunos años formé la colección de libros de Borges que fue ilustrada por él. Y después vi otros trabajos y me encantó. Me parece súper versátil su trabajo, que puede ilustrar desde la etiqueta de un vino, la tapa de un libro o un disco, tiene un arte extenso. Y pensé en la posibilidad de unirlo en el proyecto y cómo hermanar ambas expresiones. No nos conocemos personalmente, pero lo llamé y le propuse el proyecto. Me pidió material para leer y a la semana me confirmó su trabajo. Para mí es un honor porque le ha dado un valor extra al libro. El aporte de Andrés es excelente.

La ilustración en blanco y negro de Andrés Casciani, que acompañan los cuentos de Consoli.

Justamente el 2020 si hay un aspecto de la vida que rondó a todos por igual es la muerte. En tiempos donde tomó otro significado y fue un murmullo cotidiano, el libro propone pensar y reflexionar sobre la muerte, pero desde un costado misterioso.

“En ese ejercicio de escribir estoy en la línea del suspenso, el misterio, el drama y atando esos asuntos a lo cotidiano, la muerte es parte de la vida. Sin dramatizar ni hacer algo oscuro del tema, es algo con lo que convivimos todo el tiempo. Y todos estos relatos y cuentos tienen una especie de hilo conductor que es la muerte, que son distintas circunstancias pero no desde un lugar morboso ni oscuro. Aunque tenga pasajes de algo tenebroso llevo el asunto, que cuesta pensarlo y hablarlo a un plano cotidiano y como nosotros interactuamos a conciencia o no, todo el tiempo con la muerte, con la propia y con la ajena”.

Escritos en distintos momentos, cada cuento carece de una estructura fija y eso enriquece el tránsito literario, para culminar en una posible reflexión sobre la vida.

“Los escribí en distintas etapas y con distintos estados de ánimo. Pero como surgen de buscar la descontractura en la escritura y parecen políticamente incorrectos, no cuido demasiado las formas en cuanto al estilo. Son cuentos que están escritos de una forma y de otra forma, con otra voz. Pero tiene que ver con mis estados de ánimo, que los escribí bajo una circunstancia y un tiempo. Estos meses la muerte fue un murmullo constante y para el libro escribí un par de relatos nuevos, detalla el escritor.

En paralelo a su nueva novela, ya prepara lo que será el segundo volumen de esta saga cargada de misterio, suspenso, pero ligada a lo real y cotidiano.

“La idea principal es publicar un libro por año y estará en la misma línea de misterio y suspenso, tal vez incluyo algunas novelas cortas, con un poco más de contenido. Ya al romper el hielo con el primer libro y que los lectores se familiaricen de lo que se trata, el segundo volumen será diferente en contenido”.

Ensayos de la muerte: relatos de misterio

El segundo libro de Jonatan Consoli está disponible a través de su página web www.jonatanconsoli.com