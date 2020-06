Aguante la ficción, por Dama Jan

Existe un nombre para todo

Y cómo no iba a existir un nombre para ¡”El mal de todos los tiempos”!

Les presento a la Filofobia: ¡el miedo a enamorarse!Dice el Polaco Goyeneche: “Primero hay que saber sufrir

Después amar, después partir

Y al fin andar sin pensamientos…Perfume de naranjo en flor

Promesas vanas de un amor

Que se escaparon con el

Quien ama sufre, y quien sufre ¡no ama..! Por que en definitiva

pierdes más energía sufriendo que amando.Por eso nunca te vas a enamorar... por miedoso. ¡Pero está bien!

Soldado que huye, sirve para otras guerras.

Siempre hemos escuchado que el amor es para “valientes”¡pero nunca para inteligentes!

¡Como si la osadía y la racional fueran enemigos públicos!

Sinteticemos la cura de este mal de forma inteligente:

Hay que enamorarse sin miedo a perder, a no ser correspondido.Sólo sé valiente y piensa lo siguiente: ¿qué tiene esa persona que me hace feliz?¿Qué tienen esa persona que me puede servir para crecer como ser humano? Piensa.

Ahora bien, eso que tiene, ¡sácaselo, déjatelo y disfrutalo!

pero... siempre consciente de que el otro es un ser libre como tu y puede no elegirte o irse.

¿Alguna vez alguien te dijo: busca ser feliz tu, no busques hacer feliz al otro?

No, ¡porque nadie daría un consejo tan mezquino!

La autocomplacencia y el gozo individual hacen feliz a tu pareja.

Qué irónico y egoísta. ¡Pero es el camino a la felicidad sentimental...!

Por todos los cielos, si no eres feliz tú no puedes hacer feliz a nadie.

Seguramente deben haber otras curas, porque no a todos los cura lo mismo.

Nuestro querido Polaco Goyeneche encontró otra cura, y la plasmó en el tango más pasional

y sentido de todos los tiempos, “Naranjo en flor”.