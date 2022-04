La boxeadora mendocina Yésica Marcos (36) está cerca de ganar una de las peleas más importantes de su vida. Y es que “el Bombón Asesino”, como la conoció el mundo entero en la época en que se consagró múltiple campeona del mundo en la categoría Supergallo de la AMB y la OMB entre 2009 y 2013 (aunque el apodo ya lo traía de sus años de amateur), evoluciona favorablemente en el Hospital Perrupato de San Martín, tras haber sido internada el viernes pasado y luego de sufrir 4 episodios contínuos de convulsiones. Según confirmaron desde el efector de salud, en las últimas horas fue trasladada a sala común (pasó el fin de semana en terapia intensiva y luego fue derivada a terapia intermedia) y -de no mediar inconvenientes ni imprevistos- recibiría el alta en el transcurso del jueves.

“Ahora recién estoy saliendo de terapia y entrando a una sala común. Me siento un poco mareada todavía, sobre todo cuando camino. Pero, dentro de todo, estoy bien”, resumió la boxeadora a Los Andes. Y no dudó en resumir con sinceridad lo que han sido sus últimos meses. “Está todo un poco loco, ¿no?”, describió entre risas. Yésica confirmó, además, que en las próximas horas será sometida a nuevos estudios. “No me acuerdo de nada de lo que pasó el viernes, recién hace un día recuperé la conciencia”, sintetizó.

Yésica Marcos y su pelea más importante: “No recuerdo nada, estoy un poco mareada todavía”. Foto: Mariana Villa / Los Andes

La boxeadora más importante de la historia de Mendoza -y una de las más trascendentales a nivel nacional- continúa en observación clínica por parte de los médicos, quienes intentar determinar el origen de estos cuadros (no es la primera vez que experimenta episodios convulsivos). El mismo viernes en que fue internada, Marcos fue sometida a una tomografía con la intención de advertir si existía algún golpe o anomalía que pudiera haberle producido este cuadro, pero -por fortuna- no se advirtió nada extraño ni riesgoso. En ese sentido, y teniendo en cuenta que ya ha pasado transitado episodios similares, no está descartado que tengan una causa vinculado a lo emocional.

Desde el viernes, y en el mismo momento en que fue derivada al hospital de cabecera de San Martín, la deportista comenzó con un tratamiento anticonvulsivo (y que continúa). Y en las primeras 72 horas que transcurrieron desde ese momento, Yésica logró estabilizarse, a tal punto de que el lunes salió del área de cuidados críticos. Sin embargo, continuó en internada en terapia intermedia hasta ayer, que pasó a sala común.

Alarmas encendidas

Luego de los episodios de “convulsiones continuas” que experimentó Yésica Marcos entre las últimas horas del jueves y la mañana del viernes, fue internada de urgencia en el Perrupato. Allí permaneció durante el fin de semana, evidenciando muestras de mejoría.

Sin embargo, el historial médico de la boxeadora es lo que preocupa a los médicos, ya que anteriormente ha sufrido este tipo de situaciones. Por esto mismo es fundamental que Yésica continúe el tratamiento anticonvulsivo, así como también que permanezca en constante observación para intentar determinar los causantes de las convulsiones.

Sin tirar la toalla

Luego de que en noviembre del año pasado se conociera la situación difícil que atraviesa Yésica Marcos -quien está viviendo en una precaria casa de postes de madera, chapas y nailon-, se inició una histórica cadena solidaria para ayudar a la querida deportista a resurgir de entre las ruinas.

Yésica Marcos y su pelea más importante: “No recuerdo nada, estoy un poco mareada todavía”. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Con distintas actividades solidarias se logró juntar material para que Yésica pueda construir una casa de material -con su propio gimnasio en el lugar-, mientras que el escritor y periodista Roberto Suarez presentó a comienzos de marzo un libro sobre la historia de Yésica Marcos, su difícil niñez y los años de gloria en que el mundo la conoció.

En aquella presentación, se anunció que todo lo recaudado en la venta de los libros se destinará para ayudar a la deportista, mientras que la Municipalidad de San Martín y el Gobierno de Mendoza anunciaron que trabajarán en conjunto a la Nación para encontrar un terreno fiscal que se le pueda entregar a Yésica Marcos para que construya su casa.