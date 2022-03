Yésica Marcos tiene un libro con su dura historia y lo recaudado será para construir su casa y gimnasio

La vida de la boxeadora mendocina y ex campeona mundial Yésica Marcos (36) sigue conmoviendo y movilizando a multitudes en Mendoza. Ya no dentro de un estadio o un polideportivo como lo hizo en el período comprendido entre 2009 y 2013, cuando el mundo hablaba de ella y conquistó sus títulos nacionales y mundiales en la categoría Supergallo de la AMB y la OMB; sino desde la solidaridad esta vez. Y es que, luego de que a fines del año pasado se conociera la difícil situación que atraviesa “el Bombón Asesino” y que la ha llevado a vivir en un precario terreno y en una vulnerable casa de madera, nailon y palos; miles de personas se han dispuesto a darle una mano para ayudarla a cumplir su mayor anhelo: lograr construir, una vez más, su nueva casa digna y de material.

Entre tantos gestos solidarios que salieron a la luz para ayudar a Yésica Marcos a “levantarse de la lona”, el más reciente fue presentado esta mañana en su San Martín natal. El experimentado periodista mendocino y amante del boxeo, Roberto Suarez, presentó su libro “Cicatrices de la vida”, un más que interesante trabajo que repasa la vida de Yésica Marcos -especialmente su dura infancia y adolescencia, contadas por ella misma-, los años dorados y en que la boxeadora tocó el cielo con las manos (desde el ring y con sus infalibles guantes) y la difícil actualidad que atraviesa desde hace ya poco menos de un año.

“Todo lo que se recaude con la venta del libro va a ser para Yésica, para ayudarla. Ya se abrió una caja de ahorro para depositar el dinero que se junte con el libro y todo va a ir para ella, para ayudarla. Incluso, con el apoyo de la Municipalidad de San Martín, del Gobierno de Mendoza y de la Nación se ha empezado a trabajar detenidamente en encontrar un terreno fiscal donde se pueda construir un gimnasio y la casa de ella en el mismo lugar, para que ella pueda hacer lo que siempre ha querido: dar clases de boxeo para ayudar a los niños”, contó Roberto Suarez (69), periodista y escritor con más de 50 años de experiencia en distintos medios de comunicación.

Yésica Marcos en la presentación de su libre "Cicatrices de la Vida". Foto: Mariana Villa / Los Andes

“Estoy muy contenta, muy agradecida con este libro y con la decisión de que todo sea para que pueda cumplir mi sueño de hacer mi gimnasio, que sirva para sacar a los niños de la calle. Yo no me creo víctima, soy consciente de que también soy culpable de haber llegado a esta situación, de haber tenido que vender mi casa para saldar unas deudas que tenía. Uno no tiene que estar resentida con esas cosas que pasan, porque también sé que hay gente que la pasa peor y no tiene la fortaleza que yo he podido tener. Pero yo sigo siendo la Yésica de siempre, la que no se da por vencida”, sintetizó son su timidez y simpleza característica la deportista, quien el sábado pasado (5 de marzo) cumplió 36 años.

La vida del “Bombón Asesino” en un libro

Desde hace ya tiempo Suarez tenía mente escribir un libro biográfico sobre Yésica Marcos. Incluso muchísimo antes de que la sanmartiniana volviera a ser noticia -como en sus años dorados-, aunque esta vez por la crítica situación que marcaba su día a día. “Fui a ver la pelea de Yésica contra la filipina Ana Julaton (NdA: en 2012) y ahí se me ocurrió hacer un libro. Había más de 40.000 personas en el lugar y quedé asombrado con esa comunión que Yésica tenía con la multitud. En ese momento nació el libro, pero había quedado pendiente. Y lo retomé ahora, cuando vi cómo estaba ella, las circunstancias en que vive y cómo se refleja la situación de emergencia”, contó Roberto Suarez.

“Cicatrices de la vida” está dividido en cuatro partes principales. La primera es un relato textual, en primera persona y contado por la propia Yésica Marcos de lo que fue su vida previa a empezar a boxear y ser campeona. La dura infancia que tuvo y cómo se llevó con la gloria cuando la alcanzó. Después hay una introducción del autor sobre cómo vivió el momento de esplendor de la boxeadora, y le sigue algo de historia del boxeo y del boxeo femenino. Y, al final, hay cuatro historias de boxeadores, 4 casos que reflejan que no es solo Yésica, sino que ese camino que hacen los boxeadores -por lo general- es parte de un patrón común. Entre las historias que reconstruye en el libro, está la de la película A Million Dollar Baby, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Hillary Swank, centrada en una joven boxeadora que se encandila con los reflectores de la fama en su mejor momento y luego se apagan.

“El boxeo es el deporte más antiguo del mundo, pero hoy está muy comercializado. Se ha perdido la esencia de ser el arte de la defensa propia para convertirse en el acto de la destrucción”, reflexionó Suarez, un tanto desencantado con la faceta actual del deporte que lo apasiona.

Yésica Marcos, campeona mundial de boxeo peso supergallo de la AMB y OMB. Pasó de llenar estadios y conocer la gloria del boxeo a no tener nada. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“La realidad es que 90% de los boxeadores nacen pobres y mueren pobres. Yésica Marcos son los millones de niños que están en la calle, que suben a un ring a pegar y recibir, de la misma manera en que pegan y reciben en la calle, aunque lo hacen para ver si encuentran un sustento económico. Pero la historia de Yésica Marcos va a seguir estando mientras haya chicos pobres”, concluyó el autor.

El libro, publicado por Ediciones Culturales, consta de 121 páginas y fotografías del fotoperiodista Juan Ignacio Blanco.

Yésica: “Me pareció fabulosa la idea de poder construir mi casita”

Desde que en octubre pasado Yésica Marcos se instaló en un terreno ubicado al lado de la casa de su hermano, el mismo en que levantó su “casita de cristal” (como ella le llama con cariño a la precaria vivienda), la ex campeona del mundo sueña con construir su casa propia. En diciembre pasado, por iniciativa de los dueños de un gimnasio de kickboxing en Luján, brindó una master class donde se recaudaron cerca de 50.000 pesos en materiales para poder levantar su vivienda.

Sin embargo, no ha podido comenzar todavía, ya que el terreno donde está asentada se encuentra en medio de una disputa legal con quien dice ser su propietario legítimo. Por esto mismo es que el Estado se ha comprometido en buscar un terreno fiscal donde se pueda construir el gimnasio y su soñada vivienda.

“Roberto Suarez se contactó conmigo y me contó que, después de ver las notas en el diario, se le ocurrió la idea de hacer el libro y que todo lo que se recaude iba a ser para ayudarme. A mí me pareció fabulosa justamente la idea de poder construir mi casita”, destacó con entusiasmo “el Bombón Asesino” antes de la presentación. “Estoy en una etapa de mi vida en que, aunque no estoy lo bien que quisiera estar, voy saliendo. La vuelta al ring está más cerca y me da mucha felicidad eso, porque quiero volver. Pero no tengo muchas más sensaciones por ahora. Quizás más cerca de la fecha sí me sienta de otra manera”, destacó la deportista.

Y es que luego de haber aclarado una y otra vez que no está retirada y no se ha dado por vencida, su regreso al ring va tomando forma y parece estar cada vez más cercano. Claro que Yésica prefiere no dar muchos detalles ni “quemarlo” antes de tener mayores confirmaciones.