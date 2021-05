Ya hay listas de espera para ingresar a algunas escuelas privadas

En plena discusión acerca de si las clases deben ser presenciales o virtuales por el aumento de casos de coronavirus , y sin resolver qué ocurrirá con el año en curso, algunos colegios privados de la provincia planifican el ciclo lectivo 2022. En sus canales de información oficiales, los establecimientos ya informan sobre los procesos de reservas o de admisión de nuevos estudiantes, con el fin de que los padres aseguren el banco de sus hijos para el año que viene.

Esto ocurre tanto para el ingreso de los chicos al Nivel Inicial, principalmente a la sala de 4, edad en la que comienza la escolaridad obligatoria. Pero en algunas escuelas también incluyen las preinscripciones para los niveles Primario y Secundario.

Por la pandemia, las admisiones o reservas se hacen de forma online en la mayoría de los colegios , tal como lo hicieron para el ciclo 2021. Cada institución optó por diferentes herramientas, ya sea a través de un correo electrónico, de un formulario que se llena en la misma página y, en pocos casos, la entrega de los papeles es en las escuelas.

Luego, pasan a la instancia de entrevista del niño con la familia, la que puede ser presencial o virtual. Éste es el momento en el que el personal pedagógico y los directivos conocen a los padres y a los chicos que aspiran a ser estudiantes de la institución.

Las salas de 4, las más pedidas

Son varios los colegios privados de Mendoza que abrieron las inscripciones para el ciclo 2022, con prioridad para los niños que tienen hermanos en las instituciones y para los hijos de docentes o del personal. Sin embargo, en algunas escuelas también inscriben a nuevos aspirantes.

Los papás de los chicos que ingresarán el año que viene a la sala de 4 años son los más interesados en ubicar a sus hijos, por las “pocas” vacantes. Hay quienes ya tienen decidido a qué colegio los enviarán, ya que tienen hijos cursando en determinada escuela, pero hay otros que, por primera vez, se encuentran con una solicitud de vacante o admisión para un colegio.

Ése es el caso de Yésica Apiolaza, quien ya completó el formulario de aspirantes al Nivel Inicial del Colegio ISEP para su hija. “Llenamos el formulario, lo enviamos a la plataforma y en junio nos van a avisar si entra o no a ese colegio”, contó.

La mamá de Juliana comentó que eligió esa escuela por la cercanía a su domicilio y porque consideran que es uno de los mejores para su hija por la propuesta pedagógica que ofrece la institución. Sin embargo, tal como hacen muchos papás, la anotarán también en otra escuela para no perder el banco.

“Prefiero quedarme en el ámbito privado por ahora. Me parece que ofrece una propuesta educativa más interesante”, explicó Apiolaza sobre su decisión.

Reservas virtuales

El Instituto San Vicente Ferrer abrió el proceso de reserva de vacante para sala de 4 años, correspondiente al Nivel Inicial. Del 3 al 31 de mayo podrán anotar a los hermanos de alumnos de la institución. Luego será el turno de los nuevos aspirantes.

“Lo hemos manejado este año a través de un correo de inscripciones. Primero hacemos la inscripción de hermanos y seguimos con los chicos que están en lista de espera.

Luego, convocamos a los papás a una entrevista con el servicio de orientación de la institución. Después pasan a la entrevista con la directora y la secretaria, donde se hace el proceso de reserva de vacante. Una vez aprobado, se cobra un monto para la inscripción y quedan inscriptos para el año que viene”, explicó la apoderada de Administración del colegio de Godoy Cruz.

Además comentó que las inscripciones se realizan con un año de anticipación “porque las salas de cuatro son muy requeridas y hay pocas vacantes”.

Por su parte, el colegio Marista también abrió el procedimiento para la reserva de vacantes de alumnos nuevos del nivel Inicial. La inscripción para hermanos ya cerró, pero hasta el 7 de mayo darán prioridad a los hijos de ex alumnos y docentes de la institución, que aún no tienen hijos en el colegio. Desde el 10 hasta el 22 de mayo, la inscripción queda abierta para quienes no entran en esas categorías.

La primera etapa de reserva de vacante es a través de un correo electrónico y, oportunamente, les informarán a los padres sobre las entrevistas presenciales o virtuales. Citarán a las familias y niños que hayan cumplimentado con la entrega vía mail de los formularios y documentación que desde la institución educativa solicitaron a través de su página web.

En tanto que el colegio Papa Francisco de la Universidad Católica Argentina (UCA) brinda la posibilidad no sólo de guardar banco para 2022, sino también el pase para estudiar en esa escuela durante el ciclo lectivo en curso. Incluso, están abiertas las inscripciones para los tres niveles.

“Está todo ligado a cupos, porque en primaria los cursos están bastante completos. Pero siempre se abren las inscripciones para todos”, comentaron desde el Departamento de Ingreso del Colegio Papa Francisco. Explicaron que “se hace a través de una inscripción online que va directamente al departamento de psicopedagogía y a la dirección del colegio, que ven, de acuerdo con el cupo, la confirmación o posibilidad de ponerlo en espera. Eso siempre se comunica a los padres”.

En tanto, desde María Auxiliadora confirmaron que están abiertas las inscripciones a través de su página porque “cuando empiezan las clases siempre nos preguntan. Entonces ya cargamos el formulario”. Este año, los datos deben registrarlos de forma online “porque no podemos recibir a todos los papás en la escuela”, explicaron.

Las listas fueron abiertas para los tres niveles: Inicial, Primario y Secundario. Resaltaron que “la prioridad siempre la tienen los hermanos para que toda la familia quede en la misma escuela”.

También abrieron las admisiones para todos los niveles los colegios San Luis Gonzaga y el Instituto Superior de Enseñanza Privada (ISEP). Ambas escuelas habilitaron en su web el formulario correspondiente al ciclo 2022.

“Las preguntas que encontrarán en esta solicitud están orientadas a conocerlos más como familia. No hay respuestas correctas ni incorrectas, por lo que las mismas no determinan el ingreso de un alumno/a”, indicó el rector del colegio San Luis Gonzaga, Julio Navarro Sanz, en la carta dirigida a las familias que completarán la solicitud. En su página, el Colegio Albert Schweitzer adelantó que “en breve encontrarán en la web la información necesaria para iniciar el proceso de inscripción en el ciclo 2022. Esto es para los alumnos que ya cursan en el colegio y que se van a inscribir al año siguiente”.