La situación del transporte de carga y de sus conductores, quienen tienen el objetivo de cruzar a Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor, se agrava y la tensión se mantiene e, incouso, va en aumento. Y es que desde la noche del viernes 15 y la mañana del sábado 16 estalló un conflicto del lado chileno del Paso (Los Libertadores) y las consecuencias derivaron en que desde hace ya más de una semana los transportistas ni siquiera están cruzando la cordillera para ingresar al país trasandino.

Según los reportes actualizados de las autoridades de frontera del lado argentino y de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), ya hay casi 3.000 camiones varados del lado mendocino, estacionados en distintos playones y puntos y a la espera de que haya una solución o aviso oficial por parte del Gobierno de Chile (algo que se ha hecho esperar y, para peor, no asoma como inmediato).

Ya hay casi 3.000 camiones varados y queda poco lugar en Mendoza: recomiendan no enviar carga a Chile. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Luego de que desde Chile decidieran hisopar a todos los conductores de camiones que quieran ingresar al país -hasta el 15 de enero se hacían testeos al azar y aleatorios-, las demoras comenzaron a tornarse más críticas y extensas. Y es que, según denunciaron los transportistas, con la decisión de controlar a todos sin excepción no cruzan más de 10 camiones por hora, con suerte. Por esto mismo es que, directamente, dejaron de subir camiones hacia el control integrado de Alta Montaña como medida de protesta a las medidas y procedimientos aplicados por las autoridades chilenas.

Por el momento, del lado argentino explicaron que en el sistema integrado solo se permite la salida a Chile a ciudadanos chilenos y extranjeros residentes en ese país, por lo que a aquellos argentinos que quieran viajar no se les permite el ingreso al país vecino. Argentina, en tanto, se encuentra receptiva al ingreso del turismo internacional, siempre que cumplan con los requisitos para su ingreso.

“Encontramos dos posturas intransigentes, tanto de las autoridades chilenas como de los transportistas. Del Gobierno de Chile no hay ninguna comunicación oficial que anuncie la decisión de hisopar a todos los camioneros -algo que en la práctica se está haciendo-, mientras que del lado argentino los transportistas directamente no quieren salir como señal de protesta”, destacó el coordinador argentino del Paso, Justo José Báscolo a Los Andes.

Si bien se había anunciado que los camioneros argentinos harían cortes en Uspallata para impedir que los transportistas chilenos puedan llegar al país -como medida de protesta y para que las autoridades chilenas evidencien las consecuencias-, esto finalmente no llegó a ejecutarse en su totalidad. Y es que las empresas y camioneros chilenos directamente optaron por no viajar con destino a Argentina.

Queda poco lugar para estacionar en Mendoza

La decisión de los transportistas referida a no cruzar a Chile hasta tanto se retrotraiga la situación en Los Libertadores a como estaba hasta el 15 de enero -y antes- ha derivado en que en los distintos playones y estacionamientos de Mendoza ya haya casi 3.000 camiones aparcados.

Según confirmaron los propios transportistas y responsables de estos lugares, es poco el lugar disponible que queda, por lo que no descartan que en las próximas horas ya comiencen a pedirles a los vehículos que vienen del este que se estacionen en San Luis. De hecho, ya hay algunos camiones -pocos- que aguardan en Tunuyán y en San Juan también.

“Los transportistas están cansados, pero se mantienen firmes en su medida de no salir a Chile hasta que se tome alguna medida”, destacó Báscolo, quien resaltó que hay transportistas que vienen del lado argentino que están comenzando a estacionar en Desaguadero (límite con San Luis) y que será cuestión de horas o días hasta que el estacionamiento se extienda hasta San Luis.

El conflicto en Los Libertadores comenzó luego de que el viernes 14 de enero por la tarde - noche se detectara un brote de contagios de coronavirus entre el personal de aduana. Esta medida derivó en un conflicto gremial del otro lado de la cordillera y concluyó con la decisión de testear a absolutamente todos los camioneros que quisieran cruzar de Argentina a Chile.

Así están distribuidos los casi 3.000 camiones estacionados en Mendoza

En lo que es Luján de Cuyo, Uspallata y Alta Montaña, hay 1.900 camiones estacionados, con su carga a cuestas y a la espera de la normalización de la situación. Se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

ACI Uspallata : 580 camiones estacionados.

Estación YPF de Uspallata : 180 camiones.

Playón Carmen : 130 camiones.

Destileria Luján de Cuyo : 600 camiones.

Ruta Porvincial 84: 410 camiones.

Al haberse completado los cupos en estos espacios, también se han habilitado playones y estacionamientos en el Este provincial. Aquí ya son 1.001 los vehículos, según el reporte de las autoridades argentinas de la Coordinación General del Paso Internacional Cristo Redentor. Y así están distribuidos:

Estación de servicio Eloy Guerrero : 545 camiones.

Estación de servicio La Verde : 200 camiones.

Estación de Servicio Axion : 181 camiones.

Estación de Servicio La Dormida : 50 camiones.

Peaje La Paz : 15 camiones.

Desaguadero: 10 camiones.

Recomiendan no enviar carga a Chile

El presidente de Aprocam, Daniel Gallart, también se refirió al conflicto que se ha agudizado en los últimos días. “Está realmente complicada la situación, se van llenando los lugares, los camiones siguen llegando –en menos cantidad, pero siguen-, por lo que hemos recomendado a socios y colegas que no envíen carga que vaya a Chile”, destacó Gallart a Los Andes.

El Gobierno de Mendoza se ofreció a mediar con las autoridades chilenas para que se normalice la situación y puso una ambulancia en Alta Montaña para los camioneros. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El referente de los camioneros destacó que, al menos en un principio, la carga refrigerada no corre riesgo de perderse o echarse a perder. “Los camiones frigoríficos tienen un motor aparte, que funciona permanentemente para mantener la carga fría, como ocurre con el motor de la heladera. Entonces, mientras los motores estén andando, no va a haber problemas. Pero ya hay inconvenientes logísticos por todos lados, y también en algún momento comenzará a agotarse el combustible”, sostuvo el presidente de Aprocam.

“Estamos a la espera de que Chile reaccione, en algún momento deberán cambiar la forma de atención y controles a los trabajadores, sino queda todo atorado. La llave la tienen ellos (por el gobierno chileno)”, sintetizó Gallart.