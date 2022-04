Ya hay 90% de reservas y esperan ocupación plena en Semana Santa en Mendoza

Las montañas mendocinas resultan, para esta fecha de temperaturas agradables, un imán difícil de evitar cuando se habla de fines de semana largos y la posibilidad de una escapada antes de que empiece el invierno. Y en este sentido, los números revelados por los organismos oficiales acompañan los pronósticos.

Según los datos del Observatorio del Ministerio de Cultura y Turismo, para Semana Santa el incremento de reservas en Mendoza sigue creciendo de manera sostenida. En la última semana aumentaron 3 puntos, en promedio, las reservas en los diferentes destinos de la provincia. De esta manera, se mantienen los niveles de reserva similares a fines de semana anteriores considerados largos o puentes, lo que pronostica una buena ocupación en todo el territorio provincial.

En relación a los datos generales, el Ministerio de Cultura y Turismo provincial señaló que la ocupación, principalmente en la Ciudad de Mendoza, presenta un 88% de reservas actualmente y la ciudad de San Rafael, un 84%. Le siguen los corredores turísticos, que superan el 82%, para el fin de semana del 14 al 17 de abril.

Más optimista

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, dijo que este fin de semana largo próximo viene muy bien. “Hay lugares al 100%. Por ejemplo, San Rafael lleva casi 20 días que ya está así y el Valle de Uco un poco menos, al 90%. La montaña también está casi completa. Todo lo que es Cacheuta, Potrerillos y Uspallata está al 90%”, informó González añadiendo que el Gran Mendoza oscila entre 90 y 95% de ocupación hotelera.

Entre las explicaciones que encuentra al fenómeno, opinó que hay una necesidad de la gente de moverse y de viajar después de la pandemia pero que, de todas formas, el programa Previaje, del Gobierno nacional, sigue engordando las estadísticas del turismo provincial. “Muchos están usando el programa Previaje, a lo que se suman las reservas de los últimos días”, comentó González.

Por otro lado, explicó que el mercado nacional sigue creciendo ante la complejidad (“y no tanto la imposibilidad”, dijo) de viajar al exterior. “Influye lo de Chile pero no solamente. A Estados Unidos todavía no podés ir con la (vacuna) Sputnik”, remarcó.

Por último, el componente “recomendación” y la promoción turística fronteras afuera de la provincia también siguen inclinando la balanza. “La gente conoció más la provincia y la recomienda. Nos pasa de recibir llamados en donde nos dicen que la prima ya viajó, conoció y la pasó bien y que por eso quieren venir. Hay mucho de eso”, deslizó el titular de la Cámara de Turismo.

Por último, dijo que la recuperación va por buen camino, aunque no compensa lo ocurrido en 2020 con la pandemia y la paralización total de las actividades turísticas. “Estamos en un camino bueno. Hay que ver cómo se comportan mayo y junio, que son baja temporada, y la recuperación de julio”, finalizó González.

Desde 5.000 pesos

Se mantiene la estadía promedio de entre 3 y 3.5 noches, como en años anteriores y el gasto promedio se mantiene en los 5.261 pesos por día por pasajero. La ocupación por destino, a diferencia de la temporada estival, se vuelca a los destinos urbanos, en primer lugar, y a espacios naturales, en segundo término.

En referencia a la conectividad aérea, son 116 los vuelos semanales con los que cuenta la provincia, de los cuales 19 son internacionales, vinculándonos con Chile, Panamá y San Pablo y 97 de cabotaje, con Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Bariloche, Mar del Plata y Salta.

Los destacados de Semana Santa

La provincia se sigue afianzando con una gran cantidad de propuestas para disfrutar. Además de las experiencias relacionadas al enoturismo, como degustaciones, visitas guiadas a bodegas y viñedos, almuerzos y cenas temáticas y hasta sunsets, la oferta relacionada con la naturaleza genera gran interés en mendocinos y turistas, del país y el mundo.

A todo esto se suma una gran agenda cultural, con artes visuales, teatro para toda la familia, danza, música y el imperdible festival Música Clásica por los Caminos del Vino, que este año ofrece 63 conciertos desde hoy y hasta el 17 de abril, en toda la provincia. Se pueden visitar las páginas de cada municipio en donde se indican las actividades que se realizarán en ese territorio.

En tanto, quienes se vuelquen por las artes plásticas, habrá cuatro muestras en el ECA Eliana Molinelli. El Espacio Contemporáneo de Arte ofrecerá las exposiciones de Leo Furió, Mendoza Visual Contemporánea, Valeries Factory y Fotografía en Libertad. Las exposiciones permanecerán habilitadas hasta el sábado 28 de mayo y podrán visitarse de lunes a sábados y feriados, de 9 a 19, en 9 de Julio y Gutiérrez de Ciudad, con entrada libre y gratuita.

También se puede visitar “El viaje interior”, de Fidel Roig Matóns en la Mansión Stoppel y Museo Moyano. Esta es una de las muestras con 63 obras más importantes del año. Se trata de una propuesta que recorre parte de la obra de Roig Matóns, la que tiene que ver con la Laguna de Guanacache. Acompaña esta muestra una exposición de fotografías del reconocido Luis Vázquez, denominada Laguna. Las obras pueden observarse en el museo Carlos Alonso–Mansión Stoppel y en el museo Cornelio Moyano.

Esta muestra podrá visitarse en la Mansión Stoppel, de calle Emilio Civit 348 de Ciudad, los días sábado y domingo de 9 a 20. En tanto que el museo Moyano, ubicado en Playas Serranas del parque General San Martín, podrá visitarse el sábado de 9 a 19 y el domingo 14 a 19.