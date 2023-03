¡Y llegó el día! Juanita partió rumbo a España para la cirugía que cambiará y mejorará su vida

“Próxima estación: ¡Esperanza!”. Y un día, Juanita Ghiotti Dávila (4) consiguió el dinero que necesitaba para poder viajar a España, por lo que este jueves por la mañana partió en un vuelo hacia el país europeo para ser operada –en Barcelona- de sus manos.

Se trata de una compleja operación que, además, demandará un intenso -y extenso- proceso de rehabilitación y estudios posteriores. Pero que, por sobre todas las cosas, mejorará la calidad de vida de la niña a quien ya conoce el mundo entero. Porque su historia y la campaña solidaria que se inició para ayudarla a ella y a su familia a viajar para someterse a la cirugía dieron la vuelta al mundo.

¡Y llegó el día! Juanita viaja mañana a España para la cirugía que cambiará y mejorará su vida. Foto: Instagram @todo.por.juanita

El jueves próximo -9 de marzo-, la pequeña Juanita tiene programada la operación a cargo de Francisco Soldado, un médico especialista y toda una eminencia en cirugía de mano, plexo y microcirugía pediátrica. La niña tiene –de nacimiento- agenesia de radio bilateral y manobot. “Es una enfermedad que no se había detectado durante el embarazo. Cuando ella nació, le hicieron unos estudios y confirmaron que la enfermedad no estaba en los genes, solo se da por una malformación durante el embarazo. Además, ella tiene un solo riñón, algo que ya me habían dicho de antes del nacimiento”, resumió su madre, Ruth, quien aclaró que se trata de una enfermedad poco frecuente.

Luego de una velada solidaria de boxeo organizada por la Municipalidad de Las Heras y que tuvo lugar este martes por la noche, finalmente la familia consiguió llegar a la meta de 15 millones de pesos que necesitaban para instalarse durante –por lo menos- 6 meses en Barcelona. Los pasajes a España, en tanto, fueron costeados por el Gobierno de Mendoza.

¡Y llegó el día! Juanita viaja mañana a España para la cirugía que cambiará y mejorará su vida. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Desde que empezó la campaña solidaria –que incluyó, además, venta de pastas y diferentes colectas-, la solidaridad de la gente fue tomando cada vez mayor protagonismo como partícipe principal.

Todo listo para la operación

La compleja operación a la que será sometida Juanita tendrá una duración estimada de entre 8 y 10 horas. El especialista español que operará a la niña –quien vive en El Challao (Las Heras) ya la revisó a comienzos de año, durante una visita a Santiago del Estero y como parte de una de las acciones a cargo de la fundación que encabeza. Y fue precisamente durante esta visita que llegó a la conclusión de que lo ideal –teniendo en cuenta lo que demandaría la recuperación- sería operarla ya en España.

La conclusión a la que llegó el médico, además, es que se procederá a operarle las dos manos juntas. “Si se operaban por separado, implicaba tener que estar un año y medio viviendo allá los cuatro (NdA: Juanita, sus padres y su hermano). Pero, después de revisarla, vio que podía sacarle un huesito del gemelo y colocárselo en reemplazo del radio en la mano izquierda. Y en la mano derecha, que no se puede hacer trasplante óseo, va a hacer directamente una centralización de muñeca”, detalló Rula –como llaman cariñosamente a la madre de Juanita- a Los Andes.

¡Y llegó el día! Juanita viaja mañana a España para la cirugía que cambiará y mejorará su vida. Foto: Gentileza Ruth Dávila.

“Esto es para mejorar la calidad de vida de Juanita, para que pueda manipular mejor. Después de la cirugía va a comenzar con la kinesiología, que empezará en España y continuará en Mendoza”, agregó.

La necesidad de que viaje toda la familia a España radica en que Ruth es diabética, por lo que sus dos embarazos –además de Juana, es madre de Francesco (8)- fueron de alto riesgo. Incluso, su hijo mayor tiene un síndrome nefrótico (le afecta en los riñones), por lo que periódicamente sufre recaídas que lo llevan a necesitar de internaciones y que le suministren corticoides. “Es una enfermedad crónica que va a tener hasta los 15 o 16 años y luego se le va a pasar. Pero cada vez que él tiene una recaída, se le hincha el riñón y necesitan internarlo”, repasa “Rula”.

Precisamente este síndrome de su hijo, sumado a la diabetes de Ruth, llevan a que inevitablemente tengan que viajar los 4 (se suma el padre de los niños y esposo de Ruth, Franco) a Barcelona. Porque para la recuperación de Juanita necesitarán de, al menos, medio año. Y es un lapso en el que ni Ruth, ni Franco ni la propia Juanita pueden estar solos dados sus cuadros clínicos.

¡Y llegó el día! Juanita viaja mañana a España para la cirugía que cambiará y mejorará su vida. Foto: José Gutierrez / Los Andes

El Dibu Martínez y otros famosos enviaron mensajes de apoyo a Juanita

La Fundación Vientos de Amor –integrada por el artista mendocino Cacho Garay y por su presidente Pocho Arismendi- ha sido una parte fundamental en las distintas campañas solidarias que se llevaron adelante para juntar el dinero necesario para que la niña pueda viajar y ser operada. De la misma manera lo fueron el Comedor Horneritos, la Municipalidad de Las Heras y Fabián Flores, de la hinchada de Huracán Las Heras.

Todo por Juanita: venta de pastas y una colecta para que la niña mendocina sea operada en España. Fuente: Gentileza Ruth Dávila.

Por medio de Vientos de Amor, fueron varios los famosos que grabaron videos con mensajes de apoyo a Juanita, así como también de agradecimiento a quienes colaboraron con la causa. Y uno de ellos fue Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero del Aston Villa y de la Selección Argentina, quien se consagró campeón del mundo en Qatar y fue elegido como el mejor arquero del Mundial –por un lado- y del año en la más reciente edición de la entrega de premios “The Best”, organizada por la FIFA.

“Hola, soy el Dibu Martínez. Quiero felicitar a toda la gente que está hoy juntada para ayudar a Juanita. Me gustaría estar ahí, pero recién termino de jugar un partido en Inglaterra. Muchas gracias y un beso grande”, dijo el mejor arquero del mundo en un video de 15 segundos que grabó. Sergio “Checho” Batista fue otro de los campeones mundiales (en este caso, de México 1986) que también envió saludos a Juanita y a quienes han colaborado en la causa.

Diego Pérez y Teté Coustarot también dejaron sus mensajes de apoyo y agradecimiento. Y hasta la propia Juanita se filmó agradeciendo a quienes ayudaron y hasta “tirando un beso” a quienes estuvieron.

“Venimos ayudando desde el año pasado a Juanita y a su familia, promoviendo en televisión la campaña, promocionando y haciendo donaciones de gente que podía ayudar, mandando elementos para que ellos subasten; desde una camiseta firmada por el Peque Schwartzman hasta del Pity Martínez, y los padres siempre han organizado asados, rifas, sorteos, tardes de de mates y pastelitos. ¡Son unas fieras!”, destacó Arismendi a Los Andes.

Junto a Cacho Garay, desde la fundación Vientos de Amor hasta habían progamado una función teatral en el teatro municipal de Buenos Aires para el 18 de diciembre. Pero cuando se percataron de que iba a ser el mismo día de la Final del Mundial de Qatar, la reprogramaron. Y finalmente el plan cambió a una cena de la que participarán importantes invitados durante la noche de hoy.

“Va a ser una una cena con empresarios de primerísimo nivel donde vamos a juntar una suma de dinero importante para que, mensualmente, Juanita no tenga necesidades en España. Les vamos a estar girando dinero para que puedan vivir 6 meses en Europa. La vida allá no es barata, y la idea es ayudarlos consiguiendo un departamento cerca del hospital donde será la operación y todo lo que haga falta”, siguió Arismendi, quien destacó que uno de los empresarios que participarán hoy y promueve el encuentro es el ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

Además, el promotor cultural resaltó el enorme aporte y protagonismo de la gente de Mendoza y de todo el país para ayudar a Juanita y a su familia a recaudar el dinero que necesitaban. Porque la solidaridad fue fundamental. “Solo le pido a Dios que la operación salga bien y que, cuando regrese de España, pueda volverla a abrazar ya con sus manos corregidas”, sintetizó el referente.