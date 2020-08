WhatsApp: las cinco mejores opciones que casi nadie conoce o utiliza

WhatsApp tiene unos 2.000 millones de usuarios alrededor del planeta. La cifra, además de abrumadora, la transforma en una de las aplicaciones más usadas del momento. Los argentinos no somos ajenos al fenómeno y en esta pandemia se ha vuelto aún más nuestra conexión favorita con familia, amigos y compañeros de estudio o trabajo.

A pesar de que no es la mejor herramienta de comunicación, por ser blanco de estafas y poseer funcionalidades limitadas -a diferencia de Telegram, su competencia directa y que posee características más innovadoras - WhatsApp nos encanta.

Los videos, los audios y los stickers son las funciones más utilizadas además de las llamadas de voz o video que son ilimitadas y gratuitas.

Sin embargo hay opciones dentro de la app que no son populares, e incluso son desconocidas por muchos usuarios, y que ayudan a un mejor funcionamiento.

No caeremos en la tentación de decir que “has estado utilizando mal WhatsApp desde siempre y no lo sabías”, pero sí podemos decir que no tener en cuenta las sugerencias que enumeraremos a continuación ha sido un error que ahora se puede remediar.

1-Utilizar el micrófono para mandar un texto en vez de un audio

Esta es una de las funciones más útiles que ofrece la app y pocos la usan. Al enviar un mensaje se ve el ícono de un micrófono al lado de la caja de texto, pero hay otro más en el teclado y es al que apuntamos. Permite que lo que decimos se transforme en texto para enviar. Así no invadiremos innecesariamente al otro con un audio que quizá no puede o no quiere escuchar. Al presionarlo irá escribiendo lo que dictemos, aunque requiere que seamos muy claros al pronunciar. Por supuesto que no tiene la misma eficiencia ni la tonalidad que un audio, pero ayuda a ser más específico en los mensajes y con menos silencios y frases inútiles como “eeeeehhh” o “me olvidé lo que te iba a decir”.

2-Crear notificaciones personalizadas

Esta función sirve para que un sonido o vibración nos indiquen quién nos envía un mensaje, sin que estemos mirando la pantalla. Podemos personalizar todos nuestros contactos o grupos, o sólo algunos de ellos.

Para activarlo en Android hay que entrar al chat del contacto que nos interesa, tocar los tres puntos en la parte superior derecha, ir a la opción “Ver contacto” y de allí a “Notificaciones personalizadas”. Una vez dentro se podrá elegir un tono distintivo para ese contacto o grupo. Si sos usuario de iPhone, simplemente tendrás que tocar el nombre del contacto en una conversación y cuando se abran las opciones, ir a “Tono personalizado”.

3-Exportar una conversación

La opción sirve para guardar una conversación que tenga algún valor para nosotros. Es una alternativa a la copia de seguridad que se hace de toda la app, ya que permite guardar una charla específica incluso con contenido multimedia.

En Android hay que abrir el chat que nos interesa almacenar y luego ir al menú, que son los tres puntos ubicados en la parte superior derecha. Allí hay que elegir la opción “Más” y luego “Exportar chat”. Al presionarlo nos preguntará si queremos exportarlo con o sin contenido multimedia y después habrá que indicar dónde queremos guardar ese archivo que se generó. En iPhone la ruta es abrir el chat, tocar el nombre del contacto y seleccionar “Exportar chat”. Luego las opciones son las mismas que en Android.

4-Limpiar fotos, videos o audios sin borrar chats

Elegir qué contenido eliminar en WhatsApp ayuda a sacarse de encima lo que ocupa espacio, que es algo que nunca sobra. Los usuarios de Android deben abrir la aplicación y en la parte superior derecha tocar los tres puntos, y en el menú desplegable elegir “Ajustes” o “Configuración” y de allí ir a “Datos y almacenamiento”. En esa opción hay que entrar a “Uso de almacenamiento” y aparecerá ordenados los chats desde el más pesado al más liviano. Al ingresar en cada uno podremos ver el peso total y una lista que incluye la cantidad de textos, contactos, ubicaciones compartidas, fotos, GIF, videos, mensajes de voz, documentos y stickers que hemos enviado o recibido y el peso de cada uno. Al final de la lista está la opción “Gestionar”, y aquí es donde cada uno, y con cuidado, debe decidir qué eliminar. Por defecto marca todas las casillas y para asegurarse de no borrar algo que no queremos lo mejor es desmarcar todo y revisar bien.

5-Enviarnos mensajes a nosotros mismos

Esta posibilidad es útil para los que quieren guardar dentro de WhatsApp algún contenido que reciben como enlaces, videos, o gifs. También sirve para armar listas, notas o recordatorios. Existen otras aplicaciones que hacen esto mismo pero no todos están dispuestos a explorarlas. Para enviarnos un mensaje a nosotros mismos hay dos caminos. Uno es buscarnos como contacto dentro de la app y listo. Si esto no resulta, la otra opción es armar un grupo, agregar a una persona, poner un nombre y luego eliminar a ese contacto. Así quedamos solos dentro de un grupo y podemos enviar lo que queramos. Suena engorroso de hacer pero es muy sencillo y se tarda menos de un minuto en crear. Consejo: avisar a la persona que uno suma que servirá para este experimento, porque le aparecerá una notificación de que ha sido sumada y eliminada de un grupo.

Otras opciones útiles

WhatsApp tiene algunas funciones muy publicitadas y otras que van descubriendo los usuarios. Una de ellas es la posibilidad de enviar fotos y videos sin compresión ni pérdida de calidad. Este truco dejó de ser desconocido hace tiempo pero sigue sin ser el más usado. La aplicación permite compartir contenido multimedia pero comprime su calidad, para que el archivo pese menos y sea más rápido enviarlo. Por eso muchos optan por enviar fotos como documento en vez de como imagen y así conserva su tamaño y calidad original. Otra característica útil es marcar un chat, una foto o un audio como favorito. En Android hay que presionar sobre el contenido y luego darle clic a la estrella que aparecerá en la parte superior. También se puede marcar como favorito un contacto y fijarlo en la parte superior para tenerlo a mano. Para eso hay que mantenerlo presionado y aparecerá el ícono para fijarlo.