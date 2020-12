Vuelven las fiestas, sin taquilla y con espacios delimitados

Vuelven las fiestas “oficiales” a Mendoza y estarán permitidas para año nuevo y navidad. Con esta novedad, se habilita un pedido de varios empresarios “de la noche”, tanto de boliches como de salones de eventos, que vieron resentidos su negocio debido a la pandemia de coronavirus.

“Si sale el protocolo con el que debemos regirnos, los que tenemos espacio al aire libre y los servicios al día podemos arrancar ya”, dijo Rodolfo Martínez representante de los unos 264 locales bailables de Mendoza y el resto de las provincias de Cuyo.

“Se podrá bailar, lo que permite es eso. La idea es contrarrestar las fiestas clandestinas”, aseguró el empresario quien además es vocero de la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino de Cuyo (IDEAR).

Fin del “cepo”

Así, termina el “cepo” a uno de los últimos sectores que aun no contaba con los permisos para poder volver a trabajar. “Nos dejarán hacer eventos de hasta 250 personas de aire libre con baile, respetando el protocolo, de un metro de distanciamiento por metro cuadrado de cada persona”, señaló Fabián Manzur, representante de los salones de eventos en Mendoza.

En tanto, Néstor Majul, subsecretario de relaciones con la comunidad del ministerio de Seguridad aseguró que solo podrán trabajar aquellos espacios previamente habilitados y con lugar al aire libre. En tanto que quienes no posean esta posibilidad, podrán trabajar como restaurantes. “Lo que si se extiende es la posibilidad de que se puedan realizar eventos. Por ejemplo, un club al aire libre con cantina lo va a poder hacer. Algo que hasta el momento no podía”, señaló el funcionario.

Las mesas de cada establecimiento deberán tener como máximo 6 comensales por lo que el factor ocupacional continuará reducido. También se podrán poner videos, escuchar música y bailar. Majul señaló que lo que no permitirán es que se produzcan aglomeraciones.

“Todos aquellos espacios que estén habilitados y tengan lugar al aire libre van a poder funcionar. El foco estará puesto en que no se desmadre. Que se respete el distanciamiento de 6 personas por grupo. Lo que no vamos a permitir, con los operativos, es que se produzcan aglomeraciones”, explicó el subsecretario.

Con corralitos

Por su parte, Rodolfo Martínez integrante de Idear dijo que tal como ocurrió en el Partido de la Costa o en Córdoba, podrán volver a trabajar. “Vamos a funcionar con burbujas o corralitos, como les decimos nosotros, delimitados con vallas. En esta primera instancia estamos contentos, es un avance. Es la manera de empezar a andar. Además, el evento controlado va a ser la nueva normalidad durante el verano”, señaló Martínez.

Continuando, dijo que cuando hay locales habilitados, con responsables, cámaras de seguridad, y personal de seguridad capacitado por el ministerio, el nivel de riesgo baja respecto de la clandestinidad.

“Si hoy habilitás locales desde lo sanitario es más saludable”, aseguró Martinez quien agregó que si sucede como en Córdoba, no habrá taquilla, sino venta anticipada, derecho de espectáculo, reservas previas y estarán prohibidas las barras. no hay taquilla, venta anticipada, pago de espectáculo, reserva con tus amigos, no hay barra. Creemos que va a ser en esa línea.

“Se va a poder bailar con el sistema de corralito con tus amigos. Y también teniendo en cuenta otros protocolos posiblemente haya acceso al baño con pase para que no vayan todos juntos”.

Horario de cierre

Si bien se especulaba con el cierre a la 1, desde IDEAR indicaron que, si la intención es competir con las fiestas clandestinas, lo lógico es que se extienda el horario de cierre de los locales bailables. “Entendemos que seguirán los mismos horarios que antes de todo esto”, dijo.

Para finalizar, dijo que hay 264 locales habilitados, aunque no todos ellos cuentan con espacio al aire libre. “Recién ahora estamos haciendo un relevamiento de lo que tiene cada uno. Y detallando si cuentan con terrazas, jardines o semipisos al aire libre”, finalizó.