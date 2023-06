Vuelos de bautismo: así es el apasionante camino para convertirse en piloto en Mendoza

“¿Sabés lo que es un vuelo de bautismo? Es volar por primera vez en un pequeño avión aunque ya hayas viajado en aviones más grandes. Vivís la experiencia del despegue, un vuelo por los alrededores de San Martín y al aterrizaje”, contaba Marco Caretta en un video que publicó en su perfil de Instagram. Marco tiene 28 años, es piloto privado de avión egresado en 2022 del Aeroclub San Martín y es un entusiasta por difundir el mundo de la aviación a través de las redes. En medio de la experiencia de un vuelo de bautismo, dialogó con Los Andes, compartió su historia, la del aeroclub y dio detalles de la realidad aeronáutica de Mendoza.

Marco y el amor por la aviación: una pasión que irrumpió en su vida

Aunque hizo el preuniversitario para estudiar Ciencias Económicas, Marco finalmente se decidió por Comercio Internacional. Ya en el último año de la carrera, se dio cuenta de que no se imaginaba trabajando de ello. Sin embargo, algo de que lo que estaba seguro era de su gusto por viajar, a lo que se sumó la atracción por la aviación, la cual fue creciendo con el tiempo. Terminó de cursar y al otro año, en 2017, hizo el curso de tripulante de cabina.

Marco vive cerca del aeroclub de La Puntilla. Así, muchas tardes se le iban sacándole fotos a los aviones allí o en el Aeropuerto de El Plumerillo. En una ocasión capturó varias imágenes de un vuelo que estaba realizando un piloto al que todavía no conocía y decidió subirlas a sus redes. Ese piloto vio las fotos, se dio cuenta de que eran de su vuelo y se contactó con Marco. Fue él quien lo invitó por primera vez a volar, pero en el Aeroclub San Martín.

Tan solo un vuelo en el avión Tomahawk bastó para que Marco se diera cuenta de que era eso lo que quería hacer por el resto de su vida. Con el dinero ahorrado para un viaje que no pudo hacer debido a la pandemia, comenzó su curso de piloto y el 14 de septiembre de 2021 hizo su primera hora de vuelo.

Marco Caretta, piloto privado de avión en el Aero Club de San Martín. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Así, tras varios meses y 40 de horas de vuelo, Marco pudo rendir su examen para convertirse en piloto privado de avión. Esta meta que era el final de un camino se convirtió en el principio de otro. Hoy, además de esas 40, ya cosechó otras 112 horas en el aire que lo acercan cada vez más a su próximo objetivo, el de ser piloto comercial de avión.

Vuelos de bautismo: cómo hacer para volar por primera vez

Cualquier persona puede acceder a la experiencia de volar en un avión pequeño por primera vez. Aunque se haya viajado en un avión comercial más grande, el hecho de vivir un despegue, ver desde arriba paisajes conocidos y la vida de la ciudad para luego aterrizar, todo desde la cabina de la aeronave, genera una combinación de sensaciones de asombro, libertad y grandeza que es imperdible.

Aeroclub San Martín

En este club del este provincial, uno se debe comunicar por medio de las redes sociales (Instagram: @aerocsanmartin) o bien llamando al +54 9 263 475-6666.

Vistas aéreas del este mendocino. Foto: Gaspar Da Cortá

Entonces podrá coordinar un horario para acercarse. Los horarios para volar son de 9 a 13 y desde las 15 aproximadamente hasta el atardecer.

El costo actual es de $12.800 y tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos. El recorrido abarca los alrededores del departamento de San Martín.

San Martín desde el aire, en el recorrido de un vuelo de bautismo. Foto: Gaspar Da Cortá

Si la persona quiere, puede volar más tiempo y por otras zonas y lugares. De acuerdo al tiempo y la distancia, el precio irá aumentando. Además, se puede realizar el vuelo tanto en avión como en planeador, ya que San Martín es el único aeroclub que cuenta con planeadores. Estos detalles se acuerdan directamente con el club.

Aeroclub Mendoza (La Puntilla, Luján de Cuyo)

El aeroclub Mendoza ofrece en su página web tres opciones de vuelo de Bautismo:

-Recorrido por el Parque General San Martín: duración de 25 minutos y un costo de $30.000.

-Recorrido por Precordillera y Bodegas: duración de 45 minutos y un costo de $48.000.

-Recorrido por Precordillera, Bodegas y el Carrizal: duración de 60 minutos y un costo de $66.000.

Este aeroclub posee aviones en los que pueden ir hasta 3 personas, además del piloto. Por lo que mientras más personas vayan, más barato será el servicio individualmente. Por ejemplo, si se elige el recorrido 2 y va una persona, esta pagará $48.000, pero si van 3 personas entonces cada una abonará $16.000.

Cómo avanza el traslado del aeroclub Mendoza

Desde 2022, las autoridades del aeroclub Mendoza están trabajando junto a la Municipalidad de Luján para trasladar el aeródromo, ya que en los terrenos en los que se encuentra actualmente está proyectada la construcción de un desarrollo inmobiliario con perfil tecnológico empresarial. La nueva ubicación dispuesta para el aeroclub es al sur de la ruta internacional 7, a la altura de la refinería de Luján.

“Estamos trabajando con el municipio desde el año pasado de manera intensa para desarrollar el proyecto del nuevo aeródromo regional, que es un proyecto bien único y desafiante, que constituirá una alternativa al aeropuerto principal de El Plumerillo y una puerta de entrada a la región de Luján y el sur de la provincia de Mendoza”, dijo a Los Andes Andrés Heiremans, Secretario del Aero Club Mendoza.

Todavía no hay una fecha estipulada para el traslado. La impronta electoral de este año también influye en los tiempos. Heiremans aseguró que “nadie tiene fechas” y explicó que mientras avanzan los proyectos el aeródromo seguirá funcionando normalmente donde está.

Quiero ser piloto: paso a paso de una dinámica y larga carrera

Como Marco, muchos chicos y chicas sueñan con trabajar en los aires. Qué tiene que hacer una persona que vive en Mendoza para ir tras el deseo de convertirse en piloto.

1) Ser mayor de 16 años y 9 meses.

2) Acercarse (o comunicarse) al aeroclub en el que se quiera aprender a volar. En Gran Mendoza y alrededores hay 3: Aeroclub Mendoza (La Puntilla-Luján de Cuyo), Aeroclub San Martín (San Martín) y Aerotec (Rivadavia). Además hay un aeroclub en San Rafael y otro en Malargüe.

3) Realizar un examen Psicofisiológico exigido por la Fuerza Aérea (Certificación Médica Aeronáutica o C.M.A.) en Cuarta Brigada Aérea.

4) Inscribirse al club (como cualquier otra inscripción a cualquier otro club).

5) Una vez aceptado, ya se pueden coordinar horas de vuelo. La primera etapa siempre se realiza en compañía de un instructor.

Marco revisando el avión antes del despegue para el vuelo de Bautismo. Foto: Gaspar Da Cortá

En términos económicos, los 3 gastos más importantes a tener en cuenta son: inscripción al club, cuota mensual del club y pago de la hora de vuelo. Cada hora de vuelo tiene un valor determinado, aunque el estudiante paga proporcionalmente al tiempo que vuela (los vuelos suelen durar menos de una hora).

Una vez que ya se es alumno o alumna, entonces el proceso continúa de la siguiente manera:

1) Se deben realizar 40 horas de vuelo para poder rendir el examen.

2) De esas 40 horas, 10 deben hacerse volando solo (mientras se recibe la guía del instructor por radio). Eso se hace, por supuesto, hacia el final de la etapa.

3) Se rinde el examen teórico práctico.

4) Se obtiene la licencia de Piloto Privado de Avión.

5) Para estar habilitado a “llevar gente” en los vuelos, se deben juntar 25 horas más de vuelo.

Es importante tener en cuenta que esta primera licencia no sirve para poder trabajar. Se debe una obtener una segunda licencia, de Piloto Comercial de Avión, que habilita a tal fin. Además, en Argentina se necesitan acumular 900 horas de vuelo para obtener la última licencia, la de Piloto Comercial de Primera. Con ella, ya es posible aplicar a las líneas aéreas. Las horas de vuelo se renuevan una vez cumplidas las primeras 40 para la primera licencia, es decir, vuelven a 0. Pero desde esta etapa en adelante son acumulables, es decir, no hay que volver a contar cada vez que se obtiene un nuevo permiso o licencia.

Marco se enamoró del mundo de la aviación y apuesta a seguir creciendo en él. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Marco hoy trabaja en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo en la otra cara de la aviación comercial y se dedica a la parte operativa de los vuelos: todo lo relacionado al check-in y al proceso de embarque. Gran parte de lo que gana lo destina a seguir sumado horas de vuelo. Su sueño es convertirse en piloto de aerolínea. “Lo tengo decidido”, afirma con total seguridad.

Aeroclub San Martín: ambiente de familia

Cuando a Marco le preguntan por qué eligió el Aeroclub San Martín, su respuesta puede resumirse en dos palabras: buen ambiente. “A San Martín me trajeron a volar por primera vez y me gustó mucho el ambiente. Tiene algo que es como muy amiguero, vos venís un día y a lo mejor no volás, pero estás toda la tarde acá con los chicos, te tomás algo, limpiás los aviones o simplemente te quedás viendo cómo vuelan los demás. A lo mejor a la noche uno se hace un asado y te invita y de repente te quedás a comer un asado. Este ambiente, muy de club, me gustó y por eso decidí apostar por San Martín, más allá de que tenía el avión que me gustaba y que quería volar”, confesó a Los Andes.

Marco junto a sus compañeros del club, con quien comparte su pasión por volar. Foto: Gentileza Marco Caretta

El Aeroclub San Martín fue fundado el 12 de mayo de 1945 con el “propósito expreso de difundir la actividad aeronáutica y la práctica aerodeportiva en el Este de la Provincia de Mendoza”. Desde entonces ha funcionado interrumpidamente. Actualmente cuenta con 5 aviones que se pueden volar y alrededor de 7 planeadores.

“En cantidad de socios actualmente tenemos récord, alrededor de 120. De lunes a lunes hay alumnos de avión y planeador volando. Hay mucha juventud. Muchos chicos quieren hacer el curso de piloto comercial”, aseguró a este medio Mauricio Vitale, vicepresidente del Aeroclub San Martín. En el club también se puede hacer vuelo deportivo en planeador, disciplina en la que algunos de sus miembros se han destacado en competencias internacionales.

Por otro lado, Vitale explicó que la institución está atravesando un periodo crítico en cuanto a la compra de repuestos, ya que son productos importados de Estados Unidos o Italia. “Es complicado traer cosas de afuera” dijo al respecto y remarcó que la situación actual del dólar tampoco facilita estos trámites.

En Argentina, la mayoría de los aviones que se usan para escuela provienen de 3 marcas o fábricas: Piper (Estados Unidos), cuyos modelos se ensamblaron en San Juan; Tecnam, firma italiana que se ensambla en Aerotec, en Rivadavia y AeroBoero S.A., Córdoba, donde se fabricó el AeroBoero 180.

Lo más elegido en Mendoza es Tecnam, ya que se ensambla en la provincia y se accede con mayor facilidad al servicio técnico y de mantenimiento. Dos de los aviones de San Martín son de allí.

Marco, de 28 años, soñó con ser piloto y está haciendo ese sueño realidad. Foto: Gaspar Da Cortá

El aeroclub San Martín es una entidad sin fines de lucro. Todo lo recaudado está destinado a la compra y mantenimiento de las aeronaves, la infraestructura del club y los sueldos de los trabajadores. Luego de El Plumerillo, es la pista del oasis norte mejor preparada para recibir vuelos sanitarios. Pero solo puede hacerlo en horario diurno, ya que sufrieron el robo de las luces de pista. “En 2022 nos robaron los cables que estaban enterrados a través de caños, además de transformadores que también estaban bajo tierra. Nos quedamos sin balizamiento nocturno”, lamenta Mauricio Vitale. Y Marco sumó: “Dañan al club y a la comunidad”.

Las autoridades del club aseguran que actualmente no pueden reponer esta pérdida, ya que implicaría un gasto de alrededor de 12 millones de pesos. Este precio fue estipulado al momento de hacer el presupuesto, pero no refleja el aumento que puede haber tenido por la inflación de los últimos meses.

