Voraz incendio afecta la planta de la cervecería Quilmes en Buenos Aires

Un voraz incendio afectó instalaciones en las inmediaciones de la cervecería Quilmes en Buenos Aires y trabajan en el lugar varias dotaciones de bomberos para controlar el siniestro.

Un voraz incendio afectó las instalaciones en las inmediaciones de la cervecería Quilmes en Buenos Aires y trabajan en el lugar varias dotaciones de bomberos para controlar el siniestro.

El siniestro comenzó cerca de las 16, sobre materiales plásticos acumulados en uno de los costados del predio que pertenece a dicha compañía, ubicada en Avenida 12 de Octubre de la ciudad quilmeña.

Según lo detalló a TN Emilio Restucci, jefes de bomberos Quilmes, los brigadistas “Recibimos el alerta sobre un incendio en un galpón aledaño a la planta de la cervecería Quilmes”.

El efectivo señaló que el material que se prendió fuego correspondía a rollos de pvc que estaban almacenados en uno de los rincones del terreno y que luego las llamas se trasladaron a un galón.

“El incendio se pudo controlar rápidamente, aunque en la zona afectada las pérdidas son totales y una parte del galpón colapsó”, detalló Restucci.

Según lo detalló Infobae, no se registraron heridos: “Está todo controlado, no hay ningún herido”, aseguraron fuentes del municipio. No obstante, una ambulancia del SAME se acercó al lugar de manera preventiva.