Volvió la presencialidad plena a los colegios de la UNCuyo mientras el resto de las secundarias aún espera

Mientras la Dirección General de Escuelas (DGE) aguarda para esta semana la resolución que definirá la fecha de inicio de la presencialidad plena en las escuelas secundarias (algunos trascendidos indican que podría ser el lunes próximo) los establecimientos dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo, a excepción del Liceo Agrícola, retomaron ayer la actividad normal en una jornada “histórica”.

La directora de Educación Secundaria, María Ana Barrozo, aclaró que el marco normativo, luego de numerosos análisis, posibilitó la decisión y aclaró que se continúa con el protocolo sanitario. “Desde hoy (por ayer) algunas de las innovaciones tienen que ver con considerar como burbuja a cada curso, ya no dividiéndolo en dos. Es decir, trabajamos con burbuja completa aunque con las medidas correspondientes”, advirtió.

Con relación al Liceo Agrícola, único establecimiento que no quedó contemplado, Barrozzo expresó que las aulas no cuentan con las dimensiones necesarias para el distanciamiento exigido, aunque la obra de remodelación que se está llevando a cabo permitirá la asistencia presencial en poco tiempo.

“Contamos con 30 a 32 estudiantes por curso y las aulas del Liceo son pequeñas. Sin embargo, muy pronto estarán dadas las condiciones de seguridad y protección”, aclaró la funcionaria.

Barrozo también explicó que en los establecimientos donde las condiciones son apropiadas los ingresos de alumnos se dan a través de varias puertas de entrada para evitar contactos estrechos, mientras que en otros, la formación se dará afuera. “Respetamos la ventilación cruzada con puertas abiertas, uso del barbijo y mayor distanciamiento”, indicó.

Jorge Fuentes, del grupo de padres organizados que estuvo al frente de los reclamos durante un año y medio, dijo a Los Andes que existe gran conformidad con la determinación del rectorado. “Si bien han sido lentos y se han tomado su tiempo, irónicamente empezamos antes que las secundarias pertenecientes a la DGE”, manifestó.

Y agregó: “Se inicia, por fin, el tan esperado camino de la presencialidad en las aulas y esperamos que se mantenga. Estamos muy contentos”.

Fuentes, de todos modos, es padre de dos chicos que concurren al Liceo Agrícola: “El camino se inició y estamos esperanzados en que pronto se normalice todo”, dijo.

Y amplió: “Hoy es un día importantísimo para los estudiantes y los padres que hemos venido reclamando durante tanto tiempo. Obviamente va a costar despegar de la media burbuja e incorporarse nuevamente como grupo”.

Fuentes se esperanzó, además, en que los números de la pandemia sean favorables y que se detengan los contagios para continuar en el rumbo de la presencialidad plena. Dijo que los mensajes en los distintos grupos de esa comunidad educativa resultaron muy “conmovedores”.

“Hubo lágrimas y emociones por parte de los padres y por supuesto de los chicos, especialmente de aquellos que cursan los últimos años. No es poca cosa poder reencontrarse con sus compañeros. Por eso no me canso de repetir que hoy es un gran día para todos nosotros”, concluyó.

Los alumnos de la UNCuyo no tuvieron presencialidad durante todo 2020 y recién este año se establecieron en un principio tres burbujas, las que luego se redujeron a dos.

“Así se habían mantenido hasta ahora. Debemos reconocer que tanto el rectorado como la dirección de Educación Secundaria nos han escuchado en todo momento y han mantenido siempre un espíritu dialoguista”, aclaró Fuentes.

“Entendemos que el proceso podría haberse acelerado. Sin embargo acá estamos, contentos y disfrutando de un trabajo que fue en equipo, es decir, no solo de directivos sino de cada una de las familias”, finalizó.

“Estoy feliz”

Roxana es mamá de una estudiante que egresó del Colegio Universitario Central (CUC) y de un alumno que concurre al Departamento de Aplicación Docente (DAD). “Estoy feliz por mis hijos, fue muy difícil verlos aislados parte de su adolescencia y que el único contacto con la clase haya sido a través de una computadora”, dijo a Los Andes.

“Fueron clases sin horarios, no sincronizadas, muy confuso todo. Hemos luchado mucho por la vuelta a clases, principalmente mirando modelos de otros países, como España, donde se volvió con cursos completos y nunca se retrocedió”, recordó. Y agregó: ”Se aprende con el otro, es imposible hacerlo solos”.

En 2020, Roxana y su esposo les prometieron a sus hijos que el aislamiento se terminaría pronto. “Al tiempo, en agosto, volvimos a asegurarles que trataran de sobrellevarlo, que faltaba poco, que todo iba a normalizarse. Les pedimos que estudiaran y que se levantaran temprano, con lo difícil que representaba”, relató.

“Ese día –enfatizó—nunca llegaba, ni siquiera los colegios universitarios estuvieron de acuerdo con entregar diplomas a los egresados de 2020. Fue doloroso para todos nosotros, que decidimos hacer un acto por nuestros medios con todos los protocolos”.

Este año, contó, también siguieron luchando para la vuelta a clases. “Hicimos vigilias, cartas y reclamos junto a todos los colegios dependientes. Finalmente, esta decisión nos sorprendió y nos alegramos muchísimo. Somos los primeros en retomar la presencialidad en secundaria, una lucha compartida”, concluyó.

Secundarias de la DGE siguen en la espera

Ante los numerosos reclamos por la demora en el inicio de la normalidad de la presencialidad en las secundarias públicas, el titular de la DGE, José Thomas, adelantó el lunes último que si bien no había definiciones concretas, se aguardaba la resolución para las próximas horas.

“Seguimos sin novedades; en estos días las tendremos”, señalaron ayer fuentes de la DGE a Los Andes.