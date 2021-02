Vizzotti consideró que Moria Casán se vacune con la Sputnik V sirve para “generar confianza”

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti , se refirió esta mañana al anuncio realizado por Moria Casán , quien contó que el 5 de febrero se aplicará la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, pese a que todavía no hay dosis para los mayores de 60 años de manera oficial. Desde el gobierno bonaerense desestimaron los dichos de la jurado del Cantando 2020.

La funcionaria nacional consideró que es “importante” que Moria lo haga si sirve para “generar confianza”, pero que estaría planificado para “cuando entren más dosis”.

“Hay una variedad tan grande en la Argentina de opiniones, que seguramente a una parte de la población le va a generar confianza que se vacune Moria Casán, a otros que se lo haga Pedro Cahn, y a otros que se vacune el Presidente”, evaluó Vizzotti en diálogo con radio La Red. También ponderó la importancia de “trabajar en construir confianza” y en no encasillarse en una sola cosa.

“Yo entiendo que la provincia de Buenos Aires está planificando esa vacunación a famosos mayores de 60 años para cuando se abra la vacunación y tengamos un número más importante de dosis y ya se vacune este grupo”, aclaró Vizzotti.

La polémica surgió cuando Moria, de 74 años y paciente de riesgo, manifestó que confiaba en la vacunación de la Sputnik V y que tenía fecha de turno para el viernes próximo.

“Soy provacuna, me voy a vacunar con la Sputnik V. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta? Yo creo en la ciencia”, declaró la exvedette.