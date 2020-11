Vivir en aislamiento: 9 de cada 10 chicos extrañaron a alguien durante la pandemia

“Nueve de cada 10 niños argentinos (91%) extrañaron a alguien durante esta cuarentena, sobre todo a los amigos, compañeros de actividades y familiares; casi 8 de cada 10 (77%) se mostraron ‘enojados’ y el 68% presentó distintos grados de tristeza, particularmente los niños pequeños y los adolescentes”. Son las conclusiones de un relevamiento que la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) realizó entre 4.562 chicos de todo el país de entre 6 y 18 años.

Entre todos los aspectos en los que impactó la pandemia, la salud mental es uno de ellos y ya se anticipan efectos a futuro. Para niños y adolescentes no ha sido nada sencillo cambiar radicalmente su forma de aprender, de convivir, de jugar y relacionarse.

Por eso, la entidad buscó evaluar las Percepciones y los Sentimientos de los Niños, Niñas y Adolescentes argentinos durante la cuarentena. Sensaciones de enojo, extrañar a los amigos, tristeza, miedo y preocupación por la incertidumbre son emociones que señalaron los consultados.

El informe señala: “7 de cada 10 (74%) expresaron sentimientos negativos como desánimo y aburrimiento, y 6 de cada 10 (59%) reconocieron tener miedo: miedo por ellos mismos (24%) o por terceros (21%). En líneas generales, expresaron preocupación por la incertidumbre, los afectos, la repercusión personal, la interacción con el virus y por la economía y el trabajo”.

El 77 % manifestó enojo por algo mientras que 60% extraña actividades al aire libre, esparcimiento en general y deportes. En tanto, los adolescentes expresaron extrañar las actividades sociales, tan fundamentales en esta etapa.

Los resultados de la encuesta son difundidos por la SAP en plena ‘Semana de los Derechos del Niño’, que se conmemora del 20 al 27 de noviembre.

El trabajo, denominado ‘Percepciones y Sentimientos de Niños Argentinos frente a la Cuarentena Covid-19″, buscó explorar las percepciones de los niños respecto de la vida diaria en situación de cuarentena, evaluar y comparar las repercusiones personales, familiares y sociales en situación pre, intra y post cuarentena, y identificar las necesidades de apoyo y contención que los niños requieren en situación de cuarentena.

El cariño de los abuelos y las mascotas

Los abuelos aparecen como figuras de suma importancia para los niños de todas las edades: representan cobijo, mimos y sabores. Mientras que las mascotas son parte fundamental de la familia: brindan cariño, garantizan juegos y distracción, forman en la responsabilidad y cuidado. También pudo apreciarse que las familias y los docentes han intentado garantizar la “normalidad” y contención: algunos han desarrollado herramientas con el juego o personajes de ficción para poder abordar la cuarentena.

Por otra parte, los adolescentes fueron particularmente críticos en sus respuestas respecto del comportamiento de los adultos , acentuando esta visión negativa en relación con el incumplimiento de las medidas de restricción. Perciben como injusto que ellos no pudieran disfrutar de su libertad, cuando no implican riesgo para otros, mientras que sienten que ciertos adultos son egoístas y no parecen preocuparse por los demás.

“La pandemia, la cuarentena y el abordaje del COVID19 privilegiaron una mirada biologicista y centrada en el virus, que prácticamente anuló toda otra mirada más holística y comprensiva de la complejidad del ser humano, más en situaciones de excepcionalidad y enorme incertidumbre como la vivida”, afirmó el doctor Jorge Cabana, ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría y uno de los investigadores principales del relevamiento.

“Las clases online si bien han pretendido brindar cierto aire de normalidad, rutina y continuidad a la educación, no han sido bien recibidas -en general- por los chicos. Sienten que hay una alta demanda en una situación extraordinaria y que los tiene abrumados, perciben que la enseñanza pierde calidad y contenidos, que es socialmente injusta y -además- ha absorbido un “instrumento” de diversión y esparcimiento (conectividad online a distintos dispositivos) transformándolo en parte de sus ‘obligaciones’. A pesar de ser nativos digitales, extrañan el contacto personal con sus pares”, consideró.