Viviana Canosa compartió una foto de la Sputnik V “no apta para humanos”, pero no leyó la etiqueta completa

Viviana Canosa volvió a ser eje de cuestionamientos en las redes sociales por divulgar una foto sobre la vacuna Sputnik V , pero manipulando la información.

A través de su cuenta de Twitter ( @vivicanosaok ), la conductora de A24 subió una foto tomada a un televisor durante la transmisión del canal TN del martes por la tarde.

En el noticiero, los periodistas dialogaban con el infectólogo Hugo Pizzi sobre la fabricación de la Sputnik V en Argentina e ilustraban en pantalla con una muestra del tratamiento. Canosa hizo énfasis en una frase de la etiqueta de la dosis, pero incompleta.

El tuit de Canosa intentando desacreditar la Sputnik V

“Para ustedes ‘not for humane use’, los leo”, tuiteó Canosa, en un nuevo intento por desacreditar la eficacia de las vacunas. Sin embargo, la conductora de A24 no tradujo toda la información. Es que también puede leerse “for validation purposes only”, lo que claramente alude a una prueba y no a la dosis finalmente aplicada a las personas en los centros de vacunación.

En las redes sociales, los usuarios repudiaron a Canosa por omitir la información completa y le recordaron que, tal como dice la etiqueta, es una muestra para análisis.

Tal como informó el laboratorio Richmond, encargado de la fabricación local de la Sputnik V, ya se produjeron en Argentina 21.000 dosis de la Sputnik V a la espera de ser analizadas y aprobadas por el ente regulador ruso.

La estimación es, previo aval, comenzar con la producción a gran escala en junio de 2021.