¡Viví junio en el Teatro Mendoza!

Este mes la Ciudad te invita a compartir una entretenida agenda para que puedas disfrutar a pleno el Teatro Mendoza. Conocé el cronograma en esta nota.

Jueves 1, viernes 2 y sábado 3 - 21h “Drácula, el musical”, la despedida.

Drácula ya palpita su despedida final. El hito y leyenda activa del teatro musical argentino, se prepara para una nueva gira nacional e internacional.Drácula es uno de los musicales argentinos más importantes en la historia escénica nacional. Fue escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel Mahler, y producido por Tito Lectoure, concretando su estreno en 1991 en el Estadio Luna Park.Esta versión estará protagonizada por Juan Rodó (Drácula), y gran elenco. Entradas por EntradaWeb.

Domingo 4 - 20h - ”La ciudad al son de la niñez”, con el coro de niñas y niños de la Municipalidad

El coro de niñas y niños de la Ciudad de Mendoza, con dirección de Mariana Ledda, realizará el primer encuentro coral de niñas y niños denominado “La Ciudad al son de la niñez”. Los coros participantes abarcarán los distintos repertorios de la música universal, como el repertorio infantil trabajado hasta el momento.Los coros participantes serán: Coro de niños Santa Teresita (Guaymallén), Coro Pequeñas Voces del Valle (Tupungato), Coro de Niños Retoños y Esperanzas (Rivadavia), Coro de Niños Camino del Inca (Las Heras), Coro de Niños y Niñas de la Ciudad de Mendoza. La entrada es libre y gratuita.

Martes 6 y miércoles 7 - 10 y 15h - “De la Mano de Belgrano”

La trama tiene como protagonistas a dos juglares que incitan al público a reflexionar sobre la importancia de las decisiones en la vida del prócer nacional, Manuel Belgrano, y las respectivas consecuencias que éstas conllevaron. Se destacan sus aportes a la historia de la independencia y la conformación de nuestro país.

La propuesta además plantea un juego de roles, divertidas canciones y secuencias físicas y mucho humor. La dirección está a cargo de Gabriela Garro, y el elenco es “Marabunta Teatro”, con la actuación de Emanuel Gauna y Matías González.(Disponible para escuelas, con turno e inscripción previa)

Viernes 9 - 21h - “UNIV3RSQS”, del Ballet UNCuyo

Con el objetivo de premiar, incentivar y promover proyectos de danza en todas sus líneas y formatos dentro del territorio provincial, el Ballet de la UNCuyo, organismo artístico dependiente de la Secretaría de Extensión inicia la “Convocatoria Coreográfica Regional 2023″ dirigida a coreógrafos y bailarines argentinos o extranjeros que residan legalmente en el país. Se trata de un proyecto que apunta a estimular y/o promover al sector a través de un incentivo económico que permita generar y poner en marcha nuevas creaciones y articular experiencias en el campo de la danza. Las entradas podrán adquirirse por EntradaWeb

Jueves 15 - 21h - Lucas Lauriente Stand Up

Lauriente, quien forma parte del mundo de la comedia desde sus 19 años, supo ganarse su lugar como uno de los grandes del Stand Up Argentino, conquistando a jóvenes y despertando la curiosidad en adultos. En un clima de intimidad y calidez, Lucas desarrollará sus más recientes rutinas. El público será partícipe de una jornada de stand up visceral, intensa e introspectiva. También, a mitad del show, habrá un pequeño lugar para la música. Entradas disponibles en Entrada Web.

Viernes 16 - 21.30h - “A mí no me digas loca”

Stand Up de Jessica Torrijos¿Cuántas veces se nos pasa por la cabeza que podríamos estar un poco “loquitas”? En “¡A mí no me digas loca!”, Jessica Torrijos nos invita a explorar ese lado divertido y desenfadado de nosotras mismas. A través de su talento como escritora, protagonista y directora, nos sumerge en un viaje cómico lleno de personajes que, aunque dicen disparates evidentes, reflejan actitudes con las que todas nos podemos identificar.Te aseguro que no pararás de reír mientras disfrutás esta comedia encantadora y caótica. “¡A mí no me digas loca!” es una obra que te hará sentir más cercana a tu esencia, te arrancará carcajadas y te recordará que, a veces, la “locura” es sólo una forma de abrazar la vida con alegría y autenticidad.

Entradas por EntradaWeb

Sábado 17 - 21.30h - “Amy & Friends – Vol II”. Tributo a Amy Winehouse

Alina Rodríguez, encarnando a Amy Winehouse, y su banda “Amy Rod” pondrán en escena un espectáculo único: la cantante británica, apodada la nueva “reina del soul”, buscará sus mayores influencias en la música afroamericana y en los estilos que ocuparon el centro de la escena musical a mediados del siglo pasado. El show será un recorrido en el tiempo para vivenciar cómo las emocionales, desgarradoras y sentidas canciones del blues sirvieron de influencia principal para el desarrollo de la música popular norteamericana. En “Amy & Friends – Vol II”, Alina Rodríguez y su banda invitarán al escenario a Lorena Miranda para iniciar el set con canciones de Etta James, y a Gabriela Catulo para que le ponga voz a las canciones de Aretha Franklin, una de las máximas exponentes del soul. ¡Pero atención! El recorrido del espectáculo continúa... El Vol. II de “Amy & Friends” promete nuevas sorpresas y más voces en escena. Entradas por EntradaWeb

Viernes 23 - 21.30h - “Una noche para George” The Beatles

Después de un largo recorrido sinfónico, realizado en la provincia a cargo de los Directores Sebastián Rivas y Juan Pablo Moltisanti, y de los que fueron parte Pedro Aznar, David Lebón, Marciano Cantero, Daniela Herrero, entre otros, finalmente llega la trilogía que desentraña a cada uno de los de Liverpool.

Dejando la estilosidad sinfónica, acercándose a la esencia original de sus obras llega en esta primera entrega “Una noche para George”, que invita a recorrer su obra, tanto en su época de Beatles como su carrera solista.Vamos a disfrutar del mundo de George Harrison, el Beatle más espiritual que nos regaló las canciones más sentidas del repertorio del rock mundial, transportándonos a un éxtasis musical pocas veces sentido y visto en los escenarios. Entradas por EntradaWeb

Sábado 24 - 21.30h - “Un millón de sueños”, de la Escuela de la Municipalidad de Gral. San Martín

”Un millón de sueños” es una fantasía sinfónica-coral creada por la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín. Este espectáculo recorre el repertorio de las historias cinematográficas infantiles y juveniles más emblemáticas de la historia del cine universal.

La Orquesta Escuela nos traslada a momentos y lugares muy significativos de nuestra infancia para recordarnos, a través de la música, que todos tuvimos y tenemos sueños por cumplir. Tus momentos favoritos cobrarán vida de la mano de estos talentosos jóvenes músicos y coreutas, en un show único en Mendoza.Será aquí, en este gran concierto, donde tendremos la oportunidad de volver a soñar con otros mundos posibles. Entradas por EntradaWeb

Domingo 25 - 20.30h - “Tenores del Colón”

El Teatro Colón, a través de su programa Colón Federal y su Instituto Superior de Arte, llega a la Ciudad de Mendoza para ofrecer un concierto lírico que recorrerá las arias y dúos de las óperas más reconocidas del repertorio universal. El concierto contará con cuatro destacados alumnos de la carrera de Canto y Preparación Musical de Ópera de dicho Instituto, que ofrecerán al público los fragmentos de las óperas más destacadas de los grandes compositores como Mozart, Puccini y Verdi, entre otros.

Cantantes: Paola Soneghetti Baqui – SopranoVirginia Guevara – SopranoAgustín Draniczarek – TenorAlejo Alvarez Castillo – BarítonoSantiago Rosso – Pianista. Entrada Gratis

Viernes 30 y sábado 1 de julio - 21h/ Domingo 2 de julio - 20h - “La última sesión de Freud”

No es sólo un fuerte debate, es una obra profunda sobre dos hombres que viven y discuten los grandes temas de todos los tiempos, con inteligencia y humor. Luis Machín será quien interpretará al Dr. Sigmund Freud en este duelo de actores, y Javier Lorenzo tendrá el papel de C.S Lewis, ambos bajo la dirección de Daniel Veronese. La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis a su casa en Londres. Ese día, Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida. Entradas por EntradaWeb.