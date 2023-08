Vive con sus cinco hijos en la calle porque no consigue alquilar: “No me quieren recibir con los chicos”

Hugo es un trabajador como cualquiera del conurbano bonaerense. Hoy, le toca vivir en la calle con sus cinco hijos, que cría solo. “Cuando me separé de mi exmujer, decidimos vender la casa para evitar problemas, pero con lo que sacamos, no pude comprar nada. La inflación y quedarme sin laburo me comió la plata”, relató a Telenoche el hombre.

Cabe mencionar que antes de perder todo, Hugo era feriante. Trabajaba en la feria de la estación Claypole hasta que, por disposición municipal, fue desmantelada. Ahora, al estar con sus hijos y no tener dónde dejarlos, no puede trabajar.

En ese marco, Hugo señaló: “Yo no quiero que nadie me regale nada, quiero poder trabajar, volver a tener lo mío. Vendiendo mis cosas puedo pagar un alquiler, pero nadie te alquila con cinco chicos”. Mientras se debate la Ley de Alquileres y su posible derogación o reforma, casos como este se multiplican en el conurbano.

De esta manera, la frase “con hijos no te alquilo” es muy común y la escuchan a diario quienes desean tener su techo. La hospitalidad de una vecina que lo vio con las criaturas en una vereda hizo que, por un tiempo corto, sus hijos tengan un techo precario de una cochera.

“Hoy estamos acá, en esta cochera, porque la señora del lugar nos la prestó por unos días. Pero anoche llovió a cántaros y como el techo tiene lugares abiertos, en dos segundos se nos mojó todo”, lamentó el padre de los pequeños. Además, como toda ayuda de vecinos, esto no es permanente.

En las últimas lluvias, la cochera donde viven temporalmente se inundó. Foto Captura: eltrece

El hombre fue advertido que en una o dos semanas se tiene que ir de la cochera donde se encuentra conviviendo con sus hijos. “Si a mí me dan la posibilidad de alquilar o si el municipio me diera un terreno a pagar en cuotas, yo puedo pagarlo”, manifestó Hugo preocupado por el futuro de sus hijos.

Y agregó: “Puedo pagar un alquiler de un lugar, hasta un terreno podría pagar. Pero nadie te facilita eso. Entiendo el lado de los dueños también, yo también dudaría de alquilar si te toman tu lugar y sabes que no los podés sacar. Pago el precio de gente que no hace bien las cosas”, puntualizó Hugo.

En ese marco, la legislación actual, sumada al miedo de los propietarios de que les tomen de propiedad, logran que las personas caigan ante una crisis habitacional o como Hugo, en la calle.

