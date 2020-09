Violencia en una clínica de Godoy Cruz: llevó a su madre para que la atendieran y destrozó la puerta

Una madrugada violenta se vivió en la clínica Santa Clara (Godoy Cruz), donde un hombre destrozó la puerta de ingreso cuando llevaba a su madre para ser atendida por un cuadro grave de salud. El sujeto fue detenido y denunciado ante la Justicia.

El hecho se registró alrededor de las 5 del lunes, cuando el hombre llegó en su camioneta y avisó a los empleados de seguridad que traía a su mamá para ser atendida en la guardia. Por protocolo, solamente la mujer pudo ingresar al lugar para su asistencia médica.

El hijo de la jubilada de PAMI se mostró enojado y desató su furia contra la puerta de vidrio: le asestó una trompada y luego arremetió con todo su cuerpo. También agredió a una médica. Tuvo que ser llevado al hospital Central para ser suturado y, después, quedó detenido.

Estela Gómez, directora de la clínica Santa Clara, contó en LV Diez que la paciente ingresó con una “hemorragia digestiva bastante importante” y que se la internó en el área de terapia intensiva polivalente, es decir, sin mantener contacto con personas con Covid-19.

“El hijo no aceptó y le mandó una trompada al vidrio de la puerta de entrada. Como no se rompió, bajó la escalera y arremetió desde la vereda con todo el cuerpo”, detalló la médica. Respecto al ataque, el hombre aseguraba que, meses atrás, su papá había fallecido en la guardia y que no quería repetir esa historia con su mamá.

Pese a la intervención de los médicos, la anciana falleció esta madrugada a causa de su hemorragia. Gómez aclaró que luego se acercaron otros familiares a la clínica para retirar el cuerpo, pero que no hubo que lamentar otro episodio violento.

“Es preocupante porque el personal de seguridad está muy afectado y este tipo de violencia no nos hace bien a nadie”, reflexionó sobre este hecho la directora de la clínica Santa Clara, acontecido justo el Día de la Sanidad.