Vilma Rosciszewski: la sexóloga de adolescentes que es furor en TikTok e Instagram

Vilma Rosciszewski tiene 51 años, es médica ginecóloga infanto juvenil y descubrió la mejor manera de poder llegar a los jóvenes: a través de Instagram y Tik Tok, dos herramientas que le abrieron paso a ser fuente de información para chicas y chicos de todas las edades, géneros y nacionalidades.

Nacida en Misiones pero radicada en Capital Federal desde hace 20 años, la doctora Rosciszewski trabaja en el ámbito estatal y también atiende en su consultorio privado. Con los años fue notando un denominador común en sus jóvenes pacientes: que la mayoría tiene muchas dudas con respecto a su propio cuerpo y, sobre todo, con cómo es tener relaciones sexuales. “Algo que para los adultos parecería obvio, pero para los adolescentes que no tienen con quien hablar de estos temas puede resultar algo trascendental”, explica a Los Andes.

Hace poco más de un año que comenzó con la idea y, con la ayuda de sus hijos adolescentes, tomó el desafío y abrió una cuenta de TikTok (@gineco.yvos) y otra en Instagram (@ginecoyvos). El éxito fue tal, que los dos perfiles suman alrededor de 700.000 seguidores.

Vilma estudió teatro durante dos décadas, lo cual le ha sido de gran ayuda para conectar con sus usuarios en las redes sociales, donde ha apelado al humor para poder derribar mitos a través de videos descontracturados y divertidos en los que brinda consejos útiles, tanto para adolescentes como para padres que quieran adquirir tips que los ayuden a apoyar a sus hijos.

“La ESI (educación sexual integral) empieza en casa, pero muchos padres no hablan con sus hijas e hijos sobre sexo, por eso prefieren preguntarle a una desconocida en las redes. Todavía me llama la atención ver que muchas chicas no se animan a contar sobre su primera menstruación, y es importante hacer una consulta profesional”, detalla Rosciszewski.

Y agrega: “Los padres deben saber generar confianza para que sus hijos puedan decir qué les pasa o pregunten, porque ellos quieren saber. Esa confianza siempre se genera con el diálogo. Es bueno utilizar herramientas como series, películas o libros para sacar los temas. Y también saber desconstruirse, amoldarse a ellos, porque hay que aprender a ganarse su confianza”.

En cada posteo, la experta aborda diferentes temáticas en las que habla sobre identidad de género, la primera menstruación, el sexo en los diferentes días del ciclo menstrual, el uso de los anticonceptivos, herpes vaginales, las posibilidades de embarazarse o de contraer enfermedades de transmisión sexual, entre otros tópicos. Además concientiza sobre el cáncer de mama, cuello de útero y brinda charlas en torno a la violencia machista, como cuando ocurre el “stealthing”, es decir, cuando se retira el preservativo durante el coito, sin que la otra persona se entere o haya dado su consentimiento.

Responde a preguntas sobre temas anatómicos, como por ejemplo, dónde está el clítoris y para qué sirve, o por qué duele durante los días de sangrado. Pero, por sobre todo, aporta valiosa información para que las adolescentes puedan tomar sus propias decisiones en relación a la sexualidad.

Rosciszewski asegura que en Instagram recibe muchas consultas de adolescentes y adultas jóvenes, pero sin embargo, en TikTok ha sido consultada por niñas preadolescentes que no se animan a hablar con sus padres sobre los cambios que notan en su propio cuerpo. Y no son sólo de Argentina, sino de toda Latinoamérica y aunque en su mayoría son mujeres, también suele recibir mensajes de chicos, pero son más que nada para despejar dudas sobre el uso de preservativos y cómo encarar su primera relación sexual.

El humor como aliado

“Desde el humor se puede sanar y eso hace que me resulte más fácil llegar a las chicas y chicos, sobre todo si se trata de temas que pueden resultar más complejos”, asegura Rosciszewski y añade que lee las respuestas que le dejan los seguidores en los videos. De ese modo ella se puede percatar si el mensaje fue bien recibido por el público.

La especialista también explica cómo el encierro por la pandemia ha afectado la libido aunque se puede sobrellevar, por lo que uno de los temas más consultados es el “sexting”, tendencia que está creciendo fuertemente entre jóvenes. “Se debe tener cuidado. Yo recomiendo no enviar fotos en las que se ve la cara, tatuajes o partes de la casa y siempre hay que pensar que quien recibe la foto puede mostrarla o viralizarla”, aconseja la sexóloga.