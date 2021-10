“Vieja, fría y oxidada como mi ex”: la publicación para la venta de una heladera que se volvió viral

La venta de una heladera en Marketplace, el sitio de ventas de Facebook, se volvió viral debido a la descripción que escribió la dueña de los objetos en venta.

“Vieja, fría y oxidada heladera, como mi ex”, escribió Marina Schwarcz en la red social y los comentarios estallaron. “El feedback con los posibles compradores fue genial”, contó a TN.

A mediados de este año la mujer inició la mudanza tras pasar unas vacaciones en Concordia (Entre Ríos) junto a su hijo. Tras pensarlo mucho, Marina dejó su casa ubicada en La Reja en Moreno con el propósito de descubrir nuevas aventuras.

Debido a la distancia, la mujer de 43 años decidió deshacerse de algunos muebles que eran muy difícil de trasladar o que ya no quería en su vida.

“Una mesa se la olvidó él. La heladera sí la quería acá, pero me dijo que no valía la pena trasladarla”, explicó Schwarz en referencia a una conversación que tuvo con el hombre de la mudanza. Momentos después, se metió en su cuenta de Facebook y publicó una mesa, una heladera y una cama.

La venta tuvo como denominador común el recuerdo de sus exparejas y una serie de relatos desopilantes marcados por el humor, el sarcasmo y la ironía que viralizaron las ofertas en pocas horas.

“Espantosa mesa antigua que me regaló mi ex. Traída de Finlandia. Al pedo. De Moreno era más linda”, tituló el primer posteo.

“Antigüedad. Centro de cobre. Madera súper pesada (igual que él). Mide 1.20m. de diámetro aprox. (igual que él). Escucho ofertas coherentes por la mesa. Por suerte a él ya se lo llevaron. Tenían que verlo entrar con esa cagada en el portaequipaje. Su cara de felicidad y la suspensión del auto rota... Debería haberme dado cuenta ahí. Ese era el momento de correr lejos. Qué boluda”, agregó en la descripción.

Publicación viral

“Me salió naturalmente. Quizá no estoy hablando de alguien en concreto y sí uní la personalidad de varios. Es una mezcla. Cuando tuve que describir cada publicación me encontré con esos textos”, dijo contó al ser consultada por el éxito de las publicaciones.

Publicación viral

“Vieja, fría y oxidada heladera, como mi ex”, tituló el segundo posteo y continuó “estuvo siempre vacía, el caradura no colaboraba ni con los hielitos. Si se trata de frío está de 1000 puntos. Estando a su lado no vas a saber lo que es el calor. Al lado de mi ex digo. Le funciona de 10 el motor (no como a él). Cuadrada pesada y antigua (como él). Escucho ofertas razonables por la heladera. A él te lo entrego gratis”.

Por último, Marina publicó la una cama con colchón y respaldo. “No te incluyo a mi ex porque te vas a cagar de angustia”, avisó.

“Lo más salvaje que vio está cama fue a mi gato. Está reforzada. Al pedo. Porque el único salto encima que sufrí fue cuando pateó la puerta con el dedo chiquito. Y yo como boluda toda emocionada. Lo bueno es que de ancho tiene 1.60m., así que cuando el inservible sigue sin darte bola tenés espacio para irte a la otra punta y ni se rozan los piecitos”, agregó.

Y completó: “El colchón no es de lo mejor. Es de resortes, como tarada esperaba un buen rebote, pero como todo: al pedo. Es relativamente nuevo. Igual está más usado de mi lado que el de él, que se quedaba a dormir en lo de la madre la mitad de la semana. ¡Eso era una señal! ¡Era una señal! El respaldo está suelto. Es rústico (podés usarlo con otras camas. Respaldo swinger). Estaba por pintarlo de rojo, a ver si servía de algo, pero no. Al pedo. Lo mejor era correr”.

Lejos de las especulaciones, Schwarz explicó que se separó hace muchos años y que la decisión de la mudanza no tiene nada que ver con su ex pareja.

“A los 23 me fui a Europa. Viví en España, Suiza, Alemania, Andorra. También en África, en Marruecos. Acá en Concordia todavía nos estamos estableciendo. Busco cambiar de rubros en los que siempre me fue siempre bien. Estoy viendo para dónde voy”, expresó.