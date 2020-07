Videos cortos, dinámicos y fácil de viralizar: el éxito de TikTok, según tiktokers famosos mendocinos

Entre tantas cosas que trajo este atípico 2020 -o lo que ha transcurrido de él, con pandemia de coronavirus incluida-, se destaca la explosión de una red social que parece que llegó para quedarse. Nadie sabe cuánto durará en la cresta de la ola ni si tendrá una larga vida de fama y éxito o no; pero lo cierto es que TikTok se ha posicionado en el país como “la red social de la cuarentena”. Por encima incluso de Instagram, Twitter y la ya considerada prehistórica Facebook.

Mendoza no quedó ajena a la fiebre tiktokera, y no son pocos los mendocinos y mendocinas que se subieron al tren de la red social de los videos cortitos, aquella en la que se cambia de un video a otra con la misma velocidad y destreza con que se cambia de una hoja a otra en un libro. Ether Herrera (la María Elena de TikTok) y Valentín Guinle (@eldelacadenita en la red social) son dos usuarios mendocinos que se han convertido en furor en la red social del momento. Y son ellos quienes describen el por qué del éxito que -consideran- tiene la plataforma.

“TikTok tiene más dinámica, más velocidad. Vas corriendo permanentemente con el dedo los videos, y siempre hay uno nuevo, ¡no se acaban!. Uno busca siempre algo que lo atrape a los 5 segundos, y TikTok tiene eso. Son videos que, en total, no duran más de 60 segundos y en los que das todo”, resume Ethel Herrera (@ethelherreraok en TikTok) y quien ya tiene más de 303.000 seguidores en su cuenta. La mujer, de 36 años y que está estudiando Relaciones Institucionales, Protocolo y Ceremonial, saltó a la fama en mayo. Fue gracias a sus videos personificando a María Elena Fuseneco, uno de los personajes de la versión argentina de la sitcom Casados con Hijos. De hecho, no tardó nada en convertirse en “La María Elena de TikTok” y su exposición se viralizó por todo el país, llevando incluso a los fanáticos de la serie a iniciar una campaña para pedir que esté presente en la versión teatral de la exitosa serie. “Fue muy accidental mi encuentro con TikTok. Antes mi interacción era poco y nada con las redes sociales. De hecho, la bajé a fines de abril porque la quería usar mi hija y fue una alternativa para hacerle frente al confinamiento”, confiesa.

“Creo que el éxito de TikTok está en que se viralizan muy rápido las cosas, los videos. Por ahí lo que uno sube a Instagram o a Twitter lo ve la gente que uno conoce y nada más. Pero en TikTok subís un video de una silla y lo ven 100.000 personas, ¡de la nada!. En mi segundo video, me subí con un mate y llegó a tener 50.000 visitas”, rememora a su turno Valentín Guinle (@eldelacadenita). Con 17 años, el adolescente tiktoker cuenta con casi 137.000 followers en la red social. Y, al igual que Ethel, confiesa que descubrió la plataforma casi de casualidad y sin haber estado “del todo convencido” al principio. “La verdad es que la bajó un amigo y yo la rechacé al principio”, se sincera.

Así nomás

Ethel -o “La María Elena mendocina”- reconoce que, más allá de que todos la consideran “tiktoker”; tiene asumido que son bastante básicas sus nociones con la app. “La verdad es que sigo sin saber usarlo bien a TikTok. No sé cómo se ponen los efectos, y lo que hago con María Elena es muy básico. Pero es lo que tengo para ofrecer y lo que soy. Hay gente que le pone efectos; no es mi caso. A mí me sirvió para poder sacar a la María Elena que tenía adentro, y que me venía persiguiendo desde hacía años”, sintetiza entre risas la maipucina.

Su hija de 7 años fue la que se puso insistente con el pedido a su madre para que descargue TikTok. Había llegado de la casa del padre con la misión de filmarse con su perro. “Ella fue la responsable de que empiece todo esto. Cuando la descargué, vi que una prima mía la tenía y su hijo había subido un video. Entonces la llamé para preguntarle”, rememora la mujer, quien hasta antes de la pandemia trabajaba para una empresa que organizaba eventos corporativos en hoteles de cinco estrellas; y que ahora se encuentra desempleada.

Para Ethel, otro condimento clave de TikTok y que puede tener que ver con la aceptación en el público en general es la gran variedad de contenidos que puede englobar. “Se incluye mucho a las mascotas en los videos, y también los niños son protagonistas. Hay de todo, desde recetas de cocina hasta charlas informativas de médicos”, resume.

El antes y el después de convertirse en fenómeno fue marcadísimo en su caso; a pesar del encuentro accidental con la plataforma. “Me encontré con los audios de María Elena, y me parecieron muy divertidos; y me planteé hacer algo. En mi caso en particular, es un personaje que me había perseguido desde siempre, ¡llegué a odiarlo!. Porque en la familia todos me decían que era idéntica a María Elena, la gente que no conocía tanto también me lo hacía notar y ya me había hartado. ¡Si hasta mi corte de pelo real es igual que el de ella!. Incluso, me decían que mi paciencia era menos que la del personaje” recapitula la mendocina; y casi que ríe a carcajadas.

En abril hizo el primer video, que además de compartirlo en esa red social; lo subió como estado en su WhatsApp. Y no tardó el viralizarse, incluso amigos y familiares lo subieron a otras redes sociales antes que ella misma lo hiciera. “Mi Instagram (@ethelherreraok) era súper básico; no tenía más de 200 seguidores y eran todos conocidos. Empecé a compartir ahí los videos de María Elena y fui creciendo de a 1.000 seguidores por día. Tuve que eliminar las fotos de mi hija para cuidar su intimidad y mi vida personal, y hoy tengo más de 22.500 seguidores”, concluye, aún algo incrédula por la situación.

El de la cadenita

Valentín Guinle tiene 17 años, nació y vive en Tunuyán. Está en la etapa final del secundario, aunque ahora está disfrutando de las vacaciones. “Está todo parado”, como él mismo describe. Su encuentro con TikTok también fue casual, y luego de que un amigo lo descargue y hasta le insistiera.

“Me lo descargué en enero de este año, pero al principio lo rechazaba; no me llamaba la atención”, confiesa desde el Valle de Uco. “Me gusta grabar cualquier cosa que me resulte graciosa: chistes, bailes, el hecho de hacer caras; tiene esto de interesante TikTok”, agrega.

Desde el primer video con el mate (ese que alcanzó las 50.000 visitas) hasta el momento, Valentín sumó 130.000 seguidores en la red social de los videos. “Me empezó a seguir mucha gente, y también en Instagram -@valentinguinle- (ya que TikTok vincula tu cuenta con la de IG). Ahí tenía 1.000 seguidores, y ahora son casi 30.000. También en Instagram subo todos los videos de TikTok”, agregó.

A diferencia de otros usuarios, el nombre de Valentín en la red social no tiene ninguna vinculación con su nombre o apellido. “Elgí ‘@eldelacadenita‘ porque, cuando me descargué TikTok, vi que la gente se ponía de nombre algo que los identificara. Yo me quedé pensando y me di cuenta de que lo que me distinguía era cadenita que tengo puesta siempre. Era de mi abuela, y desde que falleció la uso yo. Tiene un valor sentimental muy fuerte”, concluye.

Otra mendocina que también es furor en TikTok es @emiestoco__. Cuenta con más de 366.000 seguidores y sus videos con más visualizaciones rondan las 480.000.