Videos: arrojó a su hermana a un pozo y dijo que lo hizo porque ella intentó matarlo

Las calles de Morón fueron testigo de una dura pelea familiar. Dos hermanos se enfrentaron por la propiedad de la madre de ambos. Según el relato del hermano varón, su hermana intentó matarlo con un cuchillo y él se defendió. La tiró a un pozo de tierra, provocándole severas lesiones. Las cámaras de seguridad de la zona registraron todo lo ocurrido.

Ayelén Acosta, hermana de la mujer que fue arrojada al pozo, fue la encargada de dar a conocer los videos y cómo sucedieron los hechos. “Así mi hermano Jairo golpeó a mi hermana Liliana. Jairo junto con Cristian se quedaron con todo lo de mi mamá. Cristián al otro día que mi mamá partiera fue al departamento de ella y se llevó todo, y mis hermanas y yo queremos lo que es nuestro”, describió.

De acuerdo con las palabras de sus protagonistas, el motivo de la pelea entre los hermanos es una herencia familiar. El video refuerza el relato: el hombre golpea a la mujer, que se encontraba en el interior de la propiedad. Luego la tira a un pozo de tierra que se encontraba en la vereda.

Indignada con todo lo ocurrido, la hermana de la víctima brindó más detalles respecto de toda la violenta situación que les tocó vivir en las últimas horas. “No puede ser que este tipo violento agresivo esté así, como si nada. Yo ahora tengo a mi bebé y ¿si me llega a lastimar así? La golpeó con un arma en la cabeza, la golpeó hasta no parar y la tiró en un pozo. Es un hijo de mil puta. Nosotras también somos sus hijas y ni la ropa de ella nos dio. Pero esto no va a quedar así”, sentenció.