Video: vecinos de un barrio de Rosario sacan las ruedas a sus autos y los encadenan para evitar robos

La medida fue llevada a cabo por vecinos de la zona oeste de la ciudad santafesina como respuesta a los robos frecuentes y el accionar nulo de las fuerzas policiales de la localidad. Los damnificados tomaron la iniciativa de sacarle las ruedas a sus autos y encadenarlos a los árboles para evitar que los ladrones se los lleven. Hay casos extremos en donde incluso los dueños de los vehículos les extraen las baterías.

“Todos los días le saco la rueda porque yo sufrí otro hecho de inseguridad y ante todos estos hechos no me queda otra que venir y quitarle la rueda. Cuando tengo que salir, tengo que volver a colocarla y tratar de esa manera de que se me lleven el vehículo. Le saco batería y rueda” manifestó Horacio, uno de los vecinos de la zona para el medio Rosario 3 a la par que mostraba cómo los delincuentes le habían sustraído la rueda delantera derecha a su vehículo.

Por su parte, “Chipi”, el dueño del taller mecánico del barrio, suele dejar vehículos en la vía pública y adoptó el mismo método para evitar los robos. Por las noches les saca una rueda a todos los autos antes de irse a su casa.

“No me quedo tranquilo, nos levantamos a la madrugada con mi señora y miramos por la ventana si están los autos” confesó Chipi para el medio El Contestador.

La ola de robos se ha desatado específicamente en las inmediaciones de la esquina Derqui y Donado. Foto: Web

Además, Horacio señaló que se demora quince minutos en el proceso de sacarle la batería a su auto, pero que lo hace debido a que se la robaron hace poco.

La ola de robos se ha desatado específicamente en las inmediaciones de la esquina Derqui y Donado.

“El robo de baterías es normal, a mí ya me la sacaron una vez. No sólo la batería, veo que el modus operandi es que te sacan el auto a la rastra, entonces dije que le sacaré una rueda. Y si esto no es suficiente le sacaré otra. No sé”, señaló Horacio, todo esto con el fin de poder descansar y dormir tranquilo