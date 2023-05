Video: una mujer burló la seguridad de Aeroparque e ingresó al balcón de la torre de control

Este lunes una mujer ingresó a una zona restringida del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, y logró llegar hasta el balcón de la torre de control. Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) finalmente la detuvieron en el estacionamiento del lugar la aprehendieron, aunque no supo explicar su presencia en el lugar. Después de algunas horas, finalmente fue liberada.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, de acuerdo a lo detallado por fuentes aeroportuarias a Infobae. La mujer fue vista en las cámaras de seguridad deambulando por un sector cerrado al público no autorizado. Inmediatamente se dio aviso a la PSA para interceptarla. La mujer terminó siendo detenida en el sexto piso del edificio del estacionamiento Parking Sur.

La mujer tiene 26 años y está domiciliada en Caseros, localidad de la provincia de Buenos Aires. Habría logrado entrar a una zona restringida por medio de una puerta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La joven habría subido por la escalera de emergencia-los ascensores para subir a la torre no andaban-y así habría llegado al balcón de la torre de control.

Fuentes del lugar explicaron que a la torre solo se ingresa a través de los ascensores o con una credencial especial, que es dada a los empleados de la EANA en caso de que no funcionen los elevadores.

Según las primeras hipótesis, la mujer habría podido hacer su camino debido a que una de las puertas de las empresas estaba abierta, o bien por una falla en el lector de las tarjetas de seguridad. Aunque estas versiones fueron posteriormente rechazadas.

Fuentes de la empresa aclararon, en diálogo con Infobae, que la mujer accedió a la zona restringida por una puerta de emergencia que no estaba cerrada. Después se dirigió a la escalera próxima a la torre, para llegar finalmente al balcón. “Su presencia en la zona no afectó la operación en el aeropuerto. Se activaron los protocolos de seguridad inmediatamente y la detuvieron”, explicaron.

Arresto, relato incoherente e investigación

Luego de ser capturada, la mujer fue interrogada por las autoridades. No pudo explicar qué hacía ahí y se mostró nerviosa. Luego de algunas horas fue liberada. Su relato no fue coherente y se supo que no es parte del personal de la EANA.

El expediente fue calificado como averiguación de ilícito y la causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini, titular del juzgado Federal Nº11, y ante la secretaría Nº22 de María Vanesa Espinosa.

La estación aeroportuaria de la Capital Federal actualmente sirve como “refugio” para decenas de personas en situación de calle. Esta situación trasciende a los organismos de seguridad y exige una respuesta del Estado. Esto fue aclarado por las fuentes ya que al principio se creyó que la mujer pertenecía al grupo de sin techo que viven en el aeropuerto.

Franco Rinaldi, dirigente del PRO y consultor en aviación, publicó en sus redes sociales dos videos en los que se observa cómo la mujer camina por las escaleras de la torre de control.

