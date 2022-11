Video: una familia quedó atrapada con su auto durante una tormenta y los vecinos los salvaron de ahogarse

Una cena familiar el pasado domingo en la Plaza Arenales, en el barrio porteño de Villa Devoto tuvo un final trágico. Luego de pasar una hermosa velada, una fuerte tormenta tomó por sorpresa a Juan y su mujer, que iban acompañados por su hijo, nuera y su nieto de 13 años.

La familia tuvo problemas para conseguir un remis que los llevara de vuelta hasta su casa, en William Morris, partido de Hurlingham, por lo que Juan se ofreció para llevarlos.

El drama comenzó cuando cruzó la avenida General Paz, para el lado de provincia. Se metió en una obra que no tenía la señalización adecuada y su Volkswagen Gol fue “devorado” por una profundo zanja.

El hecho sucedió sobre la calle Lopez de Vega y Senador Ferro, a la altura de Villa Raffo. Los operarios habían cavado una extensa zanja de un metro de ancho y un metro y medio de profundidad para hacer el tendido de cloacas.

“Éramos 5 personas adentro del auto. Noté que el auto empezó a girar, se llenó de agua adentro y rotó unos 90 grados. Mi nieto no paraba de gritar. Fue horroroso porque no podía hacer nada”, especificó.

“Lo primero que hice fue apagar el motor y ayudar a salir primero a mi esposa, que iba en el asiento de adelante, con la ayuda de gente que trataba de sacarla del auto a los tirones. Después salimos yo, mi hijo y mi nuera”, contó el hombre, que se mostró inmensamente agradecido con el accionar de los vecinos. “Mi nieto quedó aplastado con el auto y atado con el cinturón de seguridad. Vinieron unos vecinos a cortar la cinta”, señaló.

Toda la secuencia del rescate fue grabada por Nicole, quien además fue la que llamó al SAME y a los Bomberos. La mujer, que reside en el complejo de departamentos que se encuentra muy cerca del lugar del hecho, estaba en su vivienda cuando escuchó fuertes gritos desde la calle, en pleno temporal: “¡Se ahoga, se ahoga!”.

“Los vecinos pedían sogas para poder sacar al auto. Me acerco y me encuentro con un nene atrapado dentro del auto en el pozo. El chico quiso salir antes de que se hundiera el auto, pero no pudo. Gritaba de dolor, decía que no sentía las piernas”, recordó Nicole en una entrevista que le brindó a A24.

Apenas el menor fue rescatado del auto fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Ramón Carrillo de Ciudadela. “Estoy vivo, estoy vivo”, dijo el nene para tranquilizar a su padres, que estaban completamente paralizados por lo sucedido.