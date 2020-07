Video: un intendente de Jujuy usó el discurso de una película de Hollywood en el acto del 9 de Julio

Un intendente de Jujuy usó un discurso del guión de una película de Hollywood en un acto por el 9 de Julio. Para rendir honor a la fecha, Rodolfo Torres usó las palabras del Bill Pullman en el Día de la Independencia.

Ocurrió el viernes durante el discurso en el municipio de El Carmen. Para la ocasión, Torres o su equipo adaptó el discurso de la icónica película protagonizada por Will Smith a la pandemia.

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”, dijo el intendente.

Sin embargo, algún fanático del cine de ciencia ficción notó la similitudes entre las palabras Torres y las del guión y en cuestión de horas se hizo viral.

Incluso hubo algunos usuarios que se tomaron un momento para superponer ambos discursos para dejar expuestas los puntos en común del discurso.